El terror de Huesera, de Michelle Garza, se impone en nominaciones al Ariel

Por primera vez, en la categoría de Mejor Dirección hay cuatro mujeres compitiendo por la estatuilla: Alejandra Márquez Abella, Michelle Garza Cervera, Teodora Mihai y Lucía Puenzo.

Por Berenice Bautista

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio (AP) — La película de terror y maternidad Huesera sigue dando de qué hablar tras ser la principal nominada al Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano.

Además de ser una de las cintas mexicanas más taquilleras del año, Huesera se impuso el martes como la más nominada al Premio Ariel 2023 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) consiguiendo 17 menciones, incluyendo Mejor Película, Dirección para Michelle Garza Cervera, Mejor Actriz para Natalia Solián y Mejor Coactuación Femenina para Martha Claudia Moreno y Mayra Batalla. Al ser el debut de Cervera, también se llevó una nominación a Mejor Ópera Prima.

las y los nominados a Mejor Película son pic.twitter.com/EZDnP7NIP2 — AMACC (@AcademiaCineMx) June 20, 2023

Muy cerca le sigue el thriller desértico El norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella, que tiene nominaciones en las categorías de Película, Dirección, Actor para Gerardo Trejoluna, Coactuación Masculina para Fernando Bonilla y Raúl Briones (ganador del Ariel a mejor actor en 2022), así como Coactuación Femenina para Dolores Heredia.

Ambas se medirán con el más reciente filme de Alejandro G. Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Además de Mejor Película, el surrealista melodrama del cineasta galardonado con cinco Óscar compite en las categorías de Dirección, Actor para Daniel Giménez Cacho y Coactuación Masculina para Francisco Rubio, con un total de 12 nominaciones.

los y las nominadas a Dirección son pic.twitter.com/CV5fYVlatM — AMACC (@AcademiaCineMx) June 20, 2023

La categoría de Mejor Película la completan el drama sobre el impacto del crimen organizado La civil de Teodora Mihai, que sumó un total de nueve nominaciones, incluyendo Dirección, y la historia contra el abuso sexual La caída de Lucía Puenzo con seis nominaciones en total, incluida Dirección. Natalia Beristáin, del relato sobre una madre buscadora de una hija desaparecida Ruido, completa la categoría de Dirección.

En cuanto a la categoría de Mejor Película Iberoamericana, el impulso de Argentina, 1985 llegó hasta las nominaciones del Ariel. El celebrado filme del director argentino Santiago Mitre se medirá con la película chilena 1976 de Manuela Martelli, la española As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, la dominicana Carajita de Ulises Porra y Silvina Schnicer, así como la colombiana Los reyes del mundo de Laura Mora.

los nominados a Actor son pic.twitter.com/fGEgnoonWB — AMACC (@AcademiaCineMx) June 20, 2023

Los largometrajes documentales Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo, Dioses de México de Helmut Dosantos, Home is Somewhere Else de Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre, Teorema del tiempo de Andrés Kaiser y Users de Natalia Almada están nominados. Home is Somewhere Else se llevó también una mención en la categoría de Largometraje Animado.

La entrega 65 del Premio Ariel se llevará a cabo por primera vez fuera de la Ciudad de México, en el Teatro Degollado, de Guadalajara, Jalisco, el 9 de septiembre.

las nominadas a Actriz pic.twitter.com/SOJ24pKu9N — AMACC (@AcademiaCineMx) June 20, 2023

“Descentralizar la ceremonia que premia la excelencia del cine mexicano es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra industria”, dijo Leticia Huijara, presidenta de la AMACC en un comunicado.