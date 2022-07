Banco Central Europeo aumenta tasa de interés a 0.50%; es la primera alza desde 2011

Madrid, 21 de julio (Europa Press).- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos, de forma que el tipo de interés para sus operaciones de financiación se situará en el 0.50 por ciento, mientras que la tasa de depósito alcanzará el cero por ciento y la de facilidad de préstamo, el 0.75 por ciento.

El BCE ha acordado así un incremento en el precio del dinero mayor del que había adelantado en las últimas semanas, cuando varios miembros del Comité Ejecutivo indicaron que el alza sería de 25 puntos básicos. Se trata también de la primera subida de tipos desde julio de 2011.

El BCE ha indicado que la senda de normalización de política monetaria continuará en futuras reuniones, aunque no ha indicado durante cuánto tiempo seguirá subiendo los tipos de interés. En su reunión de junio, el BCE adelantó una subida de tipos en septiembre. Tampoco ha ofrecido ninguna orientación a futuro, sino que las decisiones se adoptarán en cada reunión.

“La senda a futuro de la política de tipos del Consejo de Gobierno seguirá siendo dependiente de los datos y ayudará a lograr su objetivo de inflación del dos por ciento a medio plazo”, ha subyrado la entidad con sede en Fráncfort.

MECANISMO ANTIFRAGMENTACIÓN

El BCE ha indicado que el TPI es “necesario” para apoyar una transmisión “efectiva” de la política monetaria. Su aplicación permitirá a la autoridad que su estrategia monetaria se aplique por igual a todos los países de la zona euro.

El TPI se sumará a la “caja de herramientas” del BCE y se activará para contrarrestar dinámicas de los mercados que sean desordenadas, y amenacen a la tranmisión de la política monetaria.

