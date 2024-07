Una congresista republicana presentará una moción para que Harris sustituya a Biden

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- Una congresista republicana, Nancy Mace, ha anunciado que presentará este mismo lunes una moción para instar a la Vicepresidenta, Kamala Harris, ha asumir las funciones del Presidente, Joe Biden, amparándose en la 25ª enmienda que menciona la incapacidad del Presidente.

El también representante republicano Chip Roy presentó una moción similar el 29 de junio, al día siguiente del debate presidencial, en el que el comportamiento errático de Biden desató el debate sobre su aptitud.

If Joe Biden does not have the cognitive ability to seek reelection, he does not have the cognitive ability to serve the remainder of his term. If he doesn’t resign, Kamala should invoke the 25th Amendment.

What’s good for the goose is good for the gander – for consistency…

— Nancy Mace (@NancyMace) July 21, 2024