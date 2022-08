Jennifer López y Ben Affleck se vuelven a casar; así fue la lujosa boda en Georgia

Por Daniela Barrera

Estados Unidos, 21 de agosto (ASMéxico).- Tras casarse en una ceremonia íntima en Las Vegas, Nevada, a mediados de julio, Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a unir lazos matrimoniales, en esta ocasión, en una lujosa fiesta celebrada en Georgia.

Las celebridades tiraron la casa por la ventana y se casaron por segunda ocasión en un lujoso complejo de 35 hectáreas frente al mar, propiedad de Ben Affleck. Según reportan diversos medios, como TMZ y Fox News, la impresionante propiedad está valuada en 8.9 millones de dólares.

JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK LLEGARON EN LANCHA A LA BODA

“Bennifer” -como sus fans llaman a la pareja- hizo una entrada triunfal, llegando a la ceremonia en una lancha. Posteriormente, JLo caminó por el pasillo sobre una inmensa alfombra blanca.

La Diva del Bronx vistió un impresionante vestido blanco Ralph Lauren de alta costura que fue hecho exclusivamente en Italia, mientras que Ben Affleck lucía elegante en un esmoquin blanco y negro.

LA IMPRESIONANTE LISTA DE INVITADOS

Los invitados, a quienes se les pidió que vistieran completamente de blanco, cenaron en un gran muelle cubierto. Entre las celebridades que asistieron a la celebración destacan grandes nombres como Matt Damon, que es mejor amigo de Ben, así como Kevin Smith y Jason Mewes.

De acuerdo al Daily Mail, entre la lista de invitados también figuraron nombres como George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger y Jimmy Kimmel, sin embargo, la asistencia de éstos aún no ha sido confirmada, ya que todavía hay muy pocas imágenes del evento.

Mr. and Mrs. Affleck, i don't believe how after so many years you showed to us that love survives to everything and everyone, you're an example that second chances exist and when God writes nothing can erase. I'm so sensitive 🥺@JLo pic.twitter.com/4KquDyef5v

— Tae (@jlollx) August 21, 2022