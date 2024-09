Norris gana a Verstappen la “pole” del GP de Singapur; “Checo” saldrá en el lugar 13

Singapur, 21 de septiembre (AP).- Lando Norris terminó por delante de Max Verstappen, su rival por el título, en la calificación del sábado e iniciará desde la primera posición el Gran Premio de Singapur.

La calificación terminó siendo una batalla de una vuelta por las primeras posiciones después de que el choque de Carlos Sainz Jr. interrumpió la última sesión.

“Fue un poco difícil avanzar mucho y conseguir un buen tiempo de vuelta y los chicos a mi alrededor parecían ser cada vez más veloces”, aseguró Norris.

“Entonces me puso bajo mucho estrés, especialmente cuando quedaba una vuelta al final, pero fue suficientemente buena para la pole y estoy feliz con eso”.

El piloto de McLaren fue 0.203 segundos más veloz que Verstappen y saldrá desde la pole, mientras que Lewis Hamilton tuvo el tercer mejor tiempo a 0.316 segundos de Norris.

El holandés, quien dijo sentirse feliz con su segundo puesto tras batallar con el agarre en la práctica con su Red Bull, lidera a Norris con 59 puntos en la clasificación general de pilotos a falta de siete premios en el campeonato, incluyendo la carrera del domingo. Salir en la primera fila podría ayudarle a limitar cualquier daño a su ventaja, incluso si Norris gana.

Verstappen nunca ha ganado en Singapur, que fue también el único lugar en el que Red Bull no ganó la temporada pasada.

Hamilton firmó su mejor resultado en una calificación desde el GP Británico en julio —que terminó ganando— en una temporada en la que el siete veces campeón ha batallado para mantener el ritmo en una vuelta.

“La calificación ha sido un desastre para mi todo el año y sólo he estado trabajando y trabajando intentando estar de vuelta”, indicó. “De repente el auto se avivó en la clasificación por primera vez en mucho tiempo”.

Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren y que ganó el GP de Azerbaiyán el fin de semana pasado, saldrá quinto tras una sesión final más lenta que en las rondas anteriores.

Seguido de Hamilton saldrá su compañero de Mercedes George Russell, quien tuvo una de sus mejores calificaciones del año. Fue un día para el olvido para Ferrari, debido a que el tiempo de vuelta de Charles Leclerc se retrasó en la sesión final tras salirse de la pista, además del choque de Sainz.

La calificación se retrasó debido a que Carlos Sainz Jr. de Ferrari tuvo un trompo hacia el muro en lo que llamó “un gran quiebre” del volante posiblemente causado por los neumáticos fríos. El auto sufrió daño en la parte de atrás y Sainz, quien al parecer resultó ileso, calificó décimo.

