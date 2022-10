AMLO: Empresas de Salinas Pliego saldan impuestos por 2,772 millones, y aún les falta

En enero, la Suprema Corte resolvió que Grupo Elektra debe pagar dos mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas Pliego, pagó impuestos por más de dos mil 772 millones de pesos esta semana que tenía pendientes desde hace varios años, luego de aceptar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil 800 millones de pesos (…) pagaron antier, vamos a dar a conocer los comprobantes de pago, sí hay otros juicios pero están en litigio, esto lo resolvió la Corte hace meses”, indicó el mandatario mexicano.

La cantidad exacta fue de de dos mil 772 millones 062 mil 800 pesos, mostró López Obrador en la su conferencia matutina, al enseñar el cheque que se entregó por parte de Grupo Salinas el jueves.

“Celebro y agradezco que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se acepto como cosa juzgada la resolución de la Corte. Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes ls que van a decidir”, detalló López Obrador.

El mandatario mexicano recordó que “llegaron a decirme algunos que no iban a pagar impuestos los del Grupo Salinas. No entré en polémica, sabía que iban a actuar con responsabilidad. Está de por medio el respeto a las instituciones y que no haya privilegios”, dijo.

“Si todos pagamos impuestos y hay quienes tiene privilegio de no pagar, el ejemplo que se da” es malo, añadió. Los pagos pendientes de impuestos, completó: “Nos ayudan mucho a tener buena recaudación, no hay condonaciones como era antes, por eso, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos ni endeudar al país, tenemos presupuesto”, concluyó.

En enero, la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Elektra debía pagar en ese momento dos mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.

El SAT ha estado luchando contra Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, en los tribunales durante más de una década y si bien este es solo uno de los ocho casos que existen contra la empresa, la decisión de la SCJN podría afectar todas las demás demandas.

Aquel 16 de enero, la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un Tribunal colegiado de circuito.

En la revisión del amparo 2497/2018, la SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En febrero de 2021, Raquel Buenrostro, entonces titular del Servicio del SAT y ahora Secretaria de Economía, confirmó que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos.

Apenas este jueves, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de la televisora TV Azteca, estrenó un documental sobre su vida donde reveló cómo empezó su relación con el actual Presidente López Obrador.

En el documental, el empresario compartió que uno de los puntos que lo unen con el Presidente y por lo que tienen una buena relación es por “la visión del país” y por su interés en que “a la gente más fregada, le vaya mejor”.

“Nos unen temas como la historia; la visión del país; la voluntad de que a la gente más fregada, le vaya mejor. A mí me interesa mucho eso”, dijo.