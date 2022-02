A Slim, Salinas Pliego, Larrea y otros les une que hacen todo para evitar el SAT

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– ¿Cuánto pagan los multimillonarios mexicanos de impuestos? Ese selecto grupo de 13 personas debería pagar alrededor del 35 por ciento de sus ganancias, pero la última información disponible por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela que paga sólo el 18.2 por ciento, una suma mínima que ha provocado la indignación de organizaciones y ciudadanos que se han unido en una exigencia global que surgió a raíz de la desigualdad que se incrementó en esta pandemia: “Que lxs ricos paguen”.

La exigencia de que los ricos paguen más impuestos surgió a nivel mundial en el año 2016 a través del movimiento Fight Inequality (Luchar contra la desigualdad) y hasta el momento se han sumado 66 países, incluido México, donde organizaciones como Fundar, la Alianza contra la Desigualdad México y Nuestro Presupuesto han denunciado que ser millonario en el país es “muy barato” si se compara con otros.

Por ejemplo, multimillonarios mexicanos como Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas) o Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), pagan de impuestos menos del 35 por ciento de sus ganancias, pero los ricos de otros países gravan porcentajes más elevados: Nueva Zelanda (36 por ciento), Senegal (40 por ciento); Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Japón (45 por ciento); España (47 por ciento) y Francia (49 por ciento).

Pero, ¿qué dicen los magnates sobre que les cobren más impuestos y de que se grave su riqueza? A principios de este 2022, en el marco del Foro Económico Mundial, un grupo de más de 100 multimillonarios que se autodefinen como “Millonarios Patrióticos”, declaró que “el sistema fiscal actual no es justo” y solicitó a los líderes políticos y empresariales que se les cobre un impuesto a la riqueza con el objetivo de contribuir a la recuperación económica mundial de la pandemia.

