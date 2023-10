Otra vez a marchar por dinero para los jefes

La lucha por la defensa del INE no pudo terminar peor para los promotores, el INE sobrevive, no se hicieron los cambios indispensables para unas elecciones modernas, el enorme gasto electoral se conserva, la presidenta del INE no es conservadora y ni siquiera Jacobo, el último mohicano, siguió trabajando en el Instituto para defender la supuesta democracia que estaba en riesgo, simplemente extendieron la mano agarraron su dinero y se marcharon.

Pero los ciudadanos que engañados, asustados por una supuesta desaparición del INE, alarmados por la pérdida de la democracia todavía se preguntan ¿que pasó?.

Les dijeron que habían triunfado que habían defendido la democracia, pero el INE está en manos de un grupo de progresistas y el contrapeso que pueden hacer algunos conservadores que cada día tienen menos poder, ¿ qué pasó? Pues nada que Cordova y Jacobo agarraron sus 10 millones de pesos les dieron las gracias y se retiraron a vivir tranquilamente.

Los convocaron a vestir de rosa y marchar al Zócalo con toda la fuerza de la ciudadanía adversaria a MORENA, duraron en el Zócalo dos horas escucharon a una desconocida y regresaron a sus casas y todavía no saben con claridad ¿a que fueron? ¿quien ganó? Y ¿quien perdió?

Tal vez ganaron el derecho, a elegir a la candidata, de la ciudadanía vestida de color de Rosa, dirán algunos jefes de la masa, pero al final y al ver que Xóchitl podría perder la elección con Creel o con Beatriz Paredes, cancelaron la votación y los manifestantes efusivos siguen preguntándose ¿ cuando votamos?

A Xóchitl la eligieron las redes sociales manipuladas con muchos Bots y en un escandaloso show que resultó con un final mediocre.

Ahora los invitan y los aceleran a salir en defensa de los trabajadores de la suprema corte, los indignan al decirles que dejaran a los trabajadores judiciales sin pensiones, sin servicios médicos, sin educación.

Otra vez es falso; Los trabajadores no perderán absolutamente nada con la cancelación de los fideicomisos, seguirán ganando lo mismo, con los incrementos correspondientes, seguirán atendiendo sus enfermedades en el ISSSTE y recibiendo Pensiones conforme a la ley cuando les toque.

Los únicos que conservan sus privilegios y sus ventajas en la sociedad, serán los 1767 altos funcionarios de el poder judicial de la Federación.

Otra vez engañados, otra vez burlados, otra vez manipulados, los actuales dirigentes de la derecha no tienen la mínima piedad por las gentes del pueblo llano que todavía creen en ellos.

Recuerdo la valentía de los burócratas que fueron obligados a salir al centro del Zócalo en 1968, empezaron a balaar cómo borregos, no lo duden que algunos de los manifestantes se den cuenta que sólo son carne de cañón de terciopelo.