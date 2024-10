RADICALES ¬ La condena a García Luna desnuda a Felipe Calderón. ¿Enjuiciarlo o no?

En esta entrega de RADICALES ¬ se abordó el tema de la sentencia de 38 años y seis meses de prisión a Genaro García Luna, la cual abre un conjunto de preguntas sobre la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, las agencias antidrogas, la CIA, el FBI, el lavado de dinero, los secuestros, y por supuesto, el problema interno en México, Acción Nacional, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La sentencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, desnuda por completo a quien fuera su jefe y abre la pregunta sobre si debe ser enjuiciado o no, coincidieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El pasado 16 de octubre, Genaro García Luna, tras el término de la audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York, fue sentenciado por el Juez Brian Cogan a 38 años y seis meses de prisión por cinco cargos relacionados con narcotráfico y uno por mentir a las autoridades. El expresidente Felipe Calderón aseguró que nunca contó con evidencia sobre las actividades ilícitas de su exsecretario de Seguridad.

A través de un hilo en la red social X, el panista afirmó que nunca contó con “evidencia verificable” que involucrara a García Luna con actividades ilícitas, y que tampoco recibió información en ese sentido por parte de agencias de inteligencia, tanto mexicanas como extranjeras.

Al respecto, Alejandro Páez afirmó que la condena de García Luna, quien fuera el brazo derecho de Calderón, es una bomba que destruye absolutamente todo.

“Es una bomba atómica, no discrimina, cae completo sobre estructuras y a demoler todo absolutamente”, expuso. “Primero es el tema Felipe Calderón, cualquier análisis tiene que empezar por Felipe Calderón por el daño que se provocó a México. La condena explica también por qué se lanzó una guerra, pero también explica el resultado de la guerra, la razón por la que nos encontramos ahora mismo en una guerra”.

El periodista señaló que el expresidente debe rendir cuentas ante las autoridades y explicar los motivos por los cuales desencadenó una guerra que sigue afectando al país hasta nuestros días.

“Yo creo que sí se tiene que llegar a la verdad con respecto a la guerra de Calderón, en particular sobre la guerra de Calderón y las razones que lo llevaron y plantearía ahí tres escenarios. Un primer escenario en el que Felipe Calderón consulta a las agencias de inteligencia, consulta a Estados Unidos, consulta a los grupos de inteligencia, a las agencias en México, se reúne con expertos de Naciones Unidas, se reúne con expertos de Estados Unidos y decide en un consenso lanzar una guerra que tiene que ser armada y militarizada, ese es el primer escenario. Hay un segundo escenario en donde Felipe Calderón decide simplemente lanzar una guerra y ahí, diría yo, hay dos maneras de hacerlo. Una literal por razones políticas como ya se ha argumentado mucho y la otra que también tendría que investigarse es si ese efecto de su adicción al alcohol”.

Por su parte, Álvaro Delgado coincidió con Alejandro Páez y señaló que la sentencia contra Genaro García Luna tuvo efectos devastadores en la estrategia de guerra de Felipe Calderón.

“La guerra tuvo efectos devastadores, sigue teniendo efectos devastadores esa guerra, también es justo decir que no devasta a todos, devasta a Felipe Calderón, devasta a los que apoyaron esa estrategia de Felipe Calderón, como hasta la fecha lo siguen apoyando, y en términos políticos afecta a Felipe Calderón, afecta al Partido Acción Nacional por más que se quiera deslindar y afecta también a aquellos que lo apoyaron el fraude que es el origen precisamente de esta estrategia”.

Álvaro Delgado criticó a quienes buscan comparar la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón con la estrategia de seguridad adoptada por el expresidente López Obrador, pues dijo, la primera se basó en el uso de la fuerza y la segunda en atender las causas.

“No se puede medir con la misma vara al gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna y a la utilización

de las Fuerzas Armadas en una estrategia contra el crimen organizado y condenar de la misma manera a quienes han articulado una estrategia de paz, yendo a las causas, tratando de resolver problemas sociales y evitando que particularmente los jóvenes se vayan a las filas de la delincuencia organizada, no se puede medir con la misma vara. Es importante hacer esta distinción porque hay una estrategia por parte de la derecha, de esos que respaldaron el fraude de Felipe Calderón, que respaldaron la estrategia de guerra haciendo creer que López Obrador es lo mismo que Felipe Calderón y García Luna”.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar calificó como un descaro que Felipe Calderón tratara de deslindarse de cualquier responsabilidad a través de un hilo en su cuenta de X.

“Esto lo vimos venir desde hace muchos años, desde lustros diría yo, y lo que me parece deleznable en esta coyuntura es la estrategia discursiva del señor Felipe Calderón quién pareciera que quiere hacerse pasar por tonto para así evadir su responsabilidad como un presunto corrupto. Su discurso en este momento es ‘yo no sabía, yo no tenía elementos documentados en contra de García Luna, si García Luna hizo lo que dicen que hizo entonces se hizo una traición contra mí’, me parece que este deslinde, me parece que esta evasión de responsabilidad es de un descaro y un cinismo absolutos”.

El académico afirmó que la trayectoria de Felipe Calderón está manchada por la traición, la corrupción, la vileza, y la mentira. “Cuando se convierte, en contra de la voluntad de Vicente Fox, en candidato presidencial del PAN pues se rodea de lo peor de la política, se allega de Javier Lozano, contrata asesores extranjeros para hacer una campaña inédita en cuanto a suciedad y pues desde luego se hace allegado de García Luna, es decir, estamos hablando de un personaje envilecido que se reúne con gente envilecida, no es una sorpresa, no es una manzana podrida que llegó a un grupo de políticos ingenuos o que no sabían, no, lo decíamos en otro programa, la basura atrae moscas”.

Finalmente, Fabrizio Mejía aseguró que García Luna no es un impostor, ni engañó a todo el mundo dentro del Gobierno de Felipe Calderón, al contrario, es una pieza clave del narcoestado de su sexenio.

“Por supuesto que García Luna no es un impostor, no engañó a todos. Él es una pieza del narcoestado de Felipe Calderón que benefició a una fracción de la población, digamos el cártel de Sinaloa, el panismo de Calderón, los que hicieron negocios que todavía está por saberse quiénes hicieron negocios con la guerra contra el narco, en contra de la mayor parte de la población que sufrió las muertes los desplazamientos las desapariciones”.

El analista afirmó que tras esta condena es muy probable que el “Calderonismo” quede inhabilitado para hacer política. “Acción Nacional por otra parte lo que hace es tratar de esquivar el bulto y ahí está Ricardo Anaya diciendo pues no, yo no voy a defender al indefendible Marko Cortés de igual manera. Pero el asunto es que dos gobiernos panistas, los únicos dos que ha habido y espero que no haya más, tuvieron a García Luna como director y creador de la AFI y el otro como Secretario de Seguridad Pública y creador de la Policía Federal”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector