La polémica banana pegada a la pared se vende por 6.2 mdd en subasta de arte en NY

NUEVA YORK (AP).— Una obra de arte conceptual que consiste en una banana adherida a una pared con cinta adhesiva se vendió por seis millones 200 mil dólares el pasado miércoles en una subasta en Nueva York.

Comedian, del artista italiano Maurizio Cattelan, fue un fenómeno cuando debutó en 2019 en la feria Art Basel Miami Beach, ya que los asistentes intentaban discernir si la pieza de fruta amarilla fijada a una pared blanca con cinta adhesiva plateada era una broma o un comentario audaz sobre los cuestionables estándares entre los coleccionistas de arte. En un momento dado, otro artista tomó el plátano de la pared y se lo comió.

La pieza atrajo tanta atención que tuvo que ser retirada de la vista, pero se vendieron tres ediciones por entre 120 mil y 150 mil dólares, según la galería que manejaba las ventas en ese momento.

Cinco años después, alguien ha pagado más de 40 veces ese precio en la subasta de Sotheby’s. O, más exactamente, han comprado un certificado de autenticidad que les da la autoridad para adherir una banana a una pared y llamarla Comedian.

La puja comenzó en 800 mil dólares y en minutos subió a dos millones, luego a tres millones y posteriormente a cuatro millones mientras el subastador bromeaba: “Está recibiendo mucha aceptación en la sala de subastas”.

El precio final anunciado con un golpe de martillo fue de cinco millones 200 mil dólares, que no incluía aproximadamente un millón de dólares en cuotas de la casa de subastas, pagadas por el comprador.

