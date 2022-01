VIDEOS: Terremoto de magnitud 6.6 en el suroeste de Japón deja al menos 10 heridos

Madrid, 22 de enero (EuropaPress).- Al menos diez personas han resultado heridas a consecuencia de un terremoto de magnitud preliminar 6.6 que ha sacudido este sábado el suroeste y el oeste de Japón, según informa la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo.

El terremoto, registrado en torno a la 01:00 de la madrugada, hora local, ha ocurrido en una de las zonas tectónicas más activas de la costa de Japón, a unos 60 kilómetros de la isla de Kyushu, en la punta suroeste del país, y a una profundidad de 45 kilómetros.

Las autoridades locales han recibido informes de daños en edificios, grietas en las carreteras y al menos 340 hogares sin agua en la ciudad de Nobeoka, de acuerdo con la cadena estatal japonesa NHK.

Si bien las autoridades no han declarado la alerta por tsunami, si el temblor hubiera registrado solo dos décimas de magnitud más, el Gobierno habría tenido que declarar una reunión de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas en la zona.

Moment of the earthquake as it was captured by a CCTV overlooking downtown Miyazaki city in Miyazaki prefecture #Japan pic.twitter.com/M7mc4QRWXZ

6.4-magnitude #earthquake rocks #Japan, govt sets up crisis centre

A few minutes after the #quake, the Japanese government set up a liaison office on the quake under the risk management center

More: https://t.co/cBExb1ow5e#Kyushu #Miyazaki #Oita #Shikoku pic.twitter.com/no6dKpYlar

— ♆ABYSS ℭ 𝔥 𝔯 𝔬 𝔫 𝔦 𝔠 𝔩 𝔢 𝔰 (@AbyssChronicles) January 22, 2022