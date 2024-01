Este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz, anuncia AMLO

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Durante este 2024, el precio de la harina de maíz no sufrirá aumento alguno, anunció esta mañana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de mantener la inflación a raya.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Querétaro, Andrés Manuel explicó que llegó a un acuerdo con el presidente del consejo de administración del grupo industrial Maseca, el principal distribuidor de harina de maíz para tortilla en el país.

“El jueves personalmente el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de maíz para las tortillas me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz”, narró el Presidente.