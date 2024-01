Jaafar, sobrino de Michael Jackson, comparte FOTO de la biopic que protagonizará

Por Ariany Brizuela

Los Ángeles, 15 de enero (LaOpinión).- Hace poco, se supo que la biopic de Michael Jackson llegará a los cines en 2025. Ahora publicaron la primera foto de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, como el “Rey del pop”.

El fin de semana, The Hollywood Reporter compartió la primera foto del actor caracterizado como Michael Jackson para la película de Antoine Fuqua. El actor de 27 años de edad aparece realizando uno de los populares pasos de baila del cantante.

La producción de la película titulada Michael comienza este lunes.

La película, que se espera llegue a los cine en abril de 2025, tiene como productor a Graham King, responsable de películas como Bohemian Rhapsody, mientras que el guion está a cargo de John Logan.

Michael tiene como protagonista a Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del “Rey del Pop”. El filme retratará los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo del cantante que se convirtió en un fenómeno mundial, de acuerdo con la descripción oficial de la película.

En 2019, se anunció que Logan y King volverían a trabajar juntos, luego de que el productor obtuviera los derechos del patrimonio de Michael Jackson, con toda la música del 13 veces ganador al Grammy, para poder hacer la película.

El año pasado, se supo que Jaafar sería quien daría vida a Michael Jackson en la biopic.

Hasta el momento, no se sabe cómo se abordarán las múltiples acusaciones de abuso sexual a menores por las que el cantante fue señalado en sus últimos años de vida.

La película se rodó con la colaboración financiera de la familia de Michael Jackson, por lo que, según la prensa especializada, podría influir en la forma en que Michael represente las acusaciones de abuso sexual.

Not only can we see that Jaafar Jackson has been perfecting Michael’s dance moves, he also has a very similar magical tone that his uncle had! The biopic is going to be AMAZING y’all #MichaelMovie pic.twitter.com/Zcak4GF7tf

— Yahzmine🩷 (@yahzmineyael) January 19, 2024