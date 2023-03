¿Qué enfermó a Beethoven? Investigadores buscan pistas en su cabello 200 años después

Por Maddie Burakoff

NUEVA YORK, 22 de marzo (AP).— Casi 200 años después de la muerte de Ludwig van Beethoven, los investigadores han extraído ADN de mechones de su cabello en busca de pistas sobre los problemas de salud y la pérdida de audición que lo aquejaban.

No pudieron resolver el caso de la sordera o las graves dolencias estomacales del compositor alemán, pero encontraron un riesgo genético de enfermedad hepática, además de una infección de hepatitis B que le dañó el hígado en los últimos meses de su vida.

Estos factores, junto con su consumo crónico de alcohol, probablemente fueron suficientes para causarle una insuficiencia hepática que se cree que lo mató, según un estudio publicado el miércoles en la revista Current Biology.

Today we finally published the genomic analyses of hair locks from world-famous music composer Ludwig van #Beethoven. The #genome offers clues to his health and family history! 🧬💇‍♂️ @CurrentBiology https://t.co/aI9J4cNoL0 (credits: Beethoven-Haus Bonn; T. Begg)

🧵 1/11 pic.twitter.com/VVQQEl0O1V

— Maarten Larmuseau (@MHDLarmuseau) March 22, 2023