Samuel García obtiene suspensión definitiva que frena su destitución como Gobernador

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Samuel García, Gobernador de Nuevo León, obtuvo una suspensión de amparo definitiva por parte del Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, la cual frena el juicio político que fue promovido en su contra por los grupos legislativos del PRI y del PAN en el Congreso del Estado.

De acuerdo con la resolución del Juez Faustino Gutiérrez, con el amparo indirecto 407/2023, las reformas que le quitaban derecho al veto en el fiscal, nombramientos del SATNL y de la Secretaría General de Gobierno, no serían aplicables al quejoso en su carácter de actual gobernador, sino en todo caso, a quien ejerza la gubernatura después del 2027.

Además otorgó la protección en vista de que el Congreso no rindió informe previo y no presentó alegatos, y en virtud de que de no otorgarla se podría generar un daño irreparable al promovente.

Anteriormente este Juez ya había concedido suspensiones provisionales a García como parte de este juicio, acto criticado y denunciado por los Diputados de PRI y PAN, que fueron refutadas por el Gobierno al señalar que otros jueces y hasta la Suprema Corte también le han dado resoluciones favorables.

Algunas facultades que los legisladores buscan quitarle a Samuel García es el derecho de veto en el proceso de selección del Fiscal, quitarle la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes, y establecer la moción de censura a la totalidad del Gabinete por parte del Legislativo.

Asimismo, el Legislativo busca la ratificación del Congreso de funcionarios de Hacienda, UIFE y SATNL, el PRI y PAN pretendían fincar juicios políticos de facto y hasta hacer autónomo el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El juzgador federal remitió copia de la resolución al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en relación a la queja 55/2023 interpuesta.

Ayer por la tarde el presidente del Congreso local, Mauro Guerra, acudió personalmente al Consejo de la Judicatura Federal para denunciar al Juez que dio el amparo al gobernador.

El miércoles de la semana pasada, el Pleno del Congreso local aprobó detener todas las actividades por tiempo indefinido, como protesta por el amparo que concedió el juez a Samuel García, con el fin de que no se pueda modificar la Constitución hasta que concluya el periodo actual del mandatario estatal. El martes pasado rechazaron los legisladores ofrecer una disculpa pública a los ciudadanos por haber suspendido todas sus actividades.