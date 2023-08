“No hay nada definitivo”: AMLO sobre los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Los jóvenes Dante Cedillo Hernández, Diego Lara Santoyo, Jaime Martínez Miranda, Uriel Galván y Roberto Olmeda Cuéllar llevan desaparecidos desde el pasado 11 de agosto.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que todavía no hay nada concluyente acerca del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

El mandatario señaló que todavía continúa el proceso de investigación para encontrar a los jóvenes, por lo que se rehusó a dar más información al respecto.

“Se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de Lagos de Moreno. Hasta ahora no se tiene nada en definitivo, eso puedo informar, no podemos trasmitir más información que esa. Se están haciendo análisis y se está ayudando al Gobierno de Jalisco”, dijo.

Asimismo, López Obrador comentó sobre otro supuesto caso de cinco hermanos desaparecidos en el mismo municipio, en el que uno de ellos salió a desmentir la información, pues se trató de una noticia falsa, ya que tanto él como su familia se encuentran en Estados Unidos, además de que los datos de edad ni los nombres corresponden a los verdaderos.

“También quiero aprovechar para pedir que no acepten todo lo que sale en las redes sociales porque hay muchas mentiras. Por ejemplo, ayer, antier, incluso gente bien intencionada que se creyó que ya habían desaparecido cinco jóvenes más, hermanos. Pues resulta que no fue así, están en Estados Unidos. Ellos mismos ya salieron a decir, pero pues estuvo como dos días en las redes la noticia”, explicó.

“Si nos metemos a hacer el análisis seguramente en todos los noticieros, pero ¿ya para qué? Todos los noticieros, cuando no era cierto. Entonces hay que tener cuidado nada más. Y luego nosotros no vamos a ocultar nada, eso que quede claro, no somos tapadera”, agregó.

El pasado 12 de agosto, Dante Cedillo Hernández, Diego Lara Santoyo, Jaime Martínez Miranda, Uriel Galván y Roberto Olmeda Cuéllar fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno, de la Región Altos Norte de Jalisco.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas anunció el despliegue de un operativo para buscar al grupo de amigos que fue visto por última vez el 11 de agosto, aproximadamente a las 23:00 horas

De acuerdo con las primeras indagatorias, todos iban en un vehículo Volkswagen Jetta, con placas JTJ-8638, en color café, que conducía Diego Lara.

#EXCLUSIVA 🔴| La supuesta desaparición de cinco personas en #LagosDeMorenoJalisco resultó ser una noticia falsa. Hablamos con una de las personas que sale en la fotografía y nos compartió unas palabras para aclarar la situación. Gabriel quien es Youtuber nos contó que en las… pic.twitter.com/Z4YFt17v32 — Libro Negro (@Libro_negro_) August 21, 2023

Días después, la Fiscalía de Jalisco informó que hallaron dos vehículos relacionados con los muchachos, que fue quemado: en él se hallaron restos que se presumieron humanos.

El caso referido por el Presidente fue que durante el fin de semana se compartió la noticia falsa de que cinco hermanos habían desaparecido también en Lagos de Moreno, sin embargo, una de las personas que apareció en la fotografía que el fin de semana se utilizó para denunciar la presunta desaparición confirmó que suplantaron su identidad y la de sus hermanos, pues los nombres, las edades y la información que fue difundida en medios y en redes sociales es falsa.

A través de un video, el hombre aclaró que los datos que circularon no corresponden a sus nombres ni a sus edades, que nunca han estado en Jalisco y que no se encuentran desaparecidos.