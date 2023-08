El “fenómeno Xóchitl” no dio para la interna. Quitan a Creel para frenar a Paredes

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El llamado “fenómeno Xóchitl Gálvez” no resultó suficiente para que la Senadora gane la interna del Frente Amplio por México, el brazo preelectoral de Va por México, de acuerdo con las últimas encuestas. Beatriz Paredes, con una carrera más robusta e impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se fortaleció como posible candidata de la oposición. Esto obligó al panismo a una operación de última hora: bajar a Santiago Creel Miranda de la contienda para intentar movilizar sus votos hacia la panista y contener, así, a la exgobernadora de Tlaxcala (1987-1993), primera mujer en ese estado y la segunda en todo México.

Los líderes del PRI no se han pronunciado sobre la decisión de Acción Nacional (PAN), que busca evitar que un priista sea representante de la alianza PRI-PAN-PRD en las presidenciales de 2024. Paredes pareció más bien conciliadora ayer, cuando Creel dio a conocer que dejaba la contienda. “Respeto la decisión que mi amigo Santiago Creel tomó de retirarse de la contienda para encabezar el Frente Amplio por México. Creo que su participación enriquecía las opciones que, como Frente, se presentaban a la sociedad; pero él es un político maduro, que actúa con plena libertad. Le reitero mi respeto y la certeza de mi amistad, a la vez que le agradezco mucho los conceptos que sobre mi persona ha vertido. Estoy segura de que seguiremos coincidiendo, en la construcción de la democracia en México”, dijo.

En declaraciones a la prensa, citadas por el diario Reforma, Paredes Rangel sostuvo “Los militantes son gente con criterio. Estamos tratando de avanzar en la democratización del País con fuerzas políticas más serias. Entonces no entiendo cómo se utilizan cartabones analíticos que francamente están superados”. Además aclaró que ella no se bajará del proceso: “Mi declinación haría evidente que lo que pronosticó el Presidente Andrés Manuel López Obrador se evidenciara como una realidad: que había un montaje que llevaba como propósito último que una candidata previamente designada se ungiera”.

Pero los simpatizantes de Xóchitl Gálvez se han lanzado en contra de la priista. En respuesta a su mensaje conciliador con Creel, le respondieron con diatribas. Unos la ligan con el Presidente Andrés Manuel López Obrador “porque no la ataca” y otros le piden que renuncie. En X, antes Twitter, la presión contra la priista es mayúscula. La usuaria Tere D (@TereDC_Mx), por ejemplo, escribió:

“Tu historial Beatriz es de no triunfos, el PRI, Alejandro Moreno, se vendió pero si no aprendemos deveras. No hay posibilidad de que le ganes a Morena. Por favor, es una súplica, vean por México si?”. Pablo Antonio (@PabloAntonioBG) dijo en esa misma red: “Bájese también señora, por dignidad y respeto hacia la nación. Se entienden las aspiraciones pero sabe que entorpece y perjudica a la oposición. Sus +2M de militantes no se comparan con la sociedad civil. Se le agradece su sabia, realista y objetiva consideración; su genuina lealtad con la patria y la coherencia de su persona y trayectoria”.