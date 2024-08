INE avanza: Morena y aliados dominan Cámara Baja; en Senado quedan a 3 de la mayoría

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), avaló por unanimidad el miércoles los anteproyectos que formuló en torno a la asignación de diputaciones y senadurías bajo el concepto de representación popular, también llamadas plurinominales.

Después de una larga sesión, ambos anteproyectos fueron aprobados por el INE, tras lo cual fueron turnados al Consejo General del órgano electoral para que el 23 de agosto sus integrantes lo voten a favor o en contra, y designen las diputaciones y senadurías plurinominales correspondientes a cada partido político nacional.

Tales proyectos plantean una representación mayoritaria para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, al obtener 108 de las 200 diputaciones que se destinan a los plurinominales. Por otra parte, el bloque conformado por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) obtendría 19 de las 22 senadurías plurinominales disponibles.

La aprobación de los proyectos estuvo a cargo de las Consejeras y los Consejeros Uuc-Kib Espadas Ancona, presidente de la comisión, así como Dunia Ravel, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Norma de la Cruz.

Al respecto, el Consejero Uuc-kib Espadas argumentó que, si bien no le parecía correcta la mayoría calificada entre los partidos Morena, PT y PVEM, el orden sistémico de la Constitución no lo facultaba para oponerse a la idea de que los conceptos “partido” y “coalición” fueran sinónimos.

“No me gusta la sobrerrepresentación, no me gusta y opino que no es el mejor arreglo para nuestro país […] pero la Constitución no obedece a lo que a mí me pudiera parecer ideal, es un sistema complejo de reglas y principios y ponderación de derechos. Para efectos de ir en contra del texto de la Constitución tendríamos que encontrar que en su aplicación literal hubiera violaciones a sus derechos humanos, la proporcionalidad no es un derecho humano. Soy proporcionalista, soy demócrata, pero estoy obligado a respetar y prevalecer el orden Constitucional”, añadió.