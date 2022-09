Morena hace consejeros a gobernadores y cercanos, y se abre a riesgos del caciquismo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Morena renovó su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y abrió la puerta a que sus gobernadores y gobernadoras tengan más influencia en las decisiones del partido al integrarlos junto a funcionarios cercanos a ellos como Consejeros nacionales, de cara a los comicios que se avecinan, principalmente los de 2024, cuando se renovarán las administraciones de seis de nueve entidades bajo su poder.

En la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Morelos y Veracruz —estados gobernadas por el partido guinda— la contienda por cuál grupo político colocará a sus candidatos ya comenzó, así como en Guanajuato, Yucatán y Jalisco. En el caso de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y aspirante a ser la candidata presidencial de Morena en 2024, fortaleció su presencia en el partido con el proceso de renovación interno con la elección de varios políticos cercanos a ella.

Entre los consejeros morenistas designados este 17 y 18 de setiembre durante el Tercer Congreso Nacional de Morena están Carlos Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la actual administración de la ciudad; Rigoberto Salgado, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y Diego Alejandro Villanueva González, director ejecutivo de Participación Ciudadana en Coyoacán.

Además de los alcaldes de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa; Berenice Hernández, de Tláhuac, y Raúl Armando Quintero Martínez, de Iztacalco. Mientras que el nuevo Secretario de Cultura y Artes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN) será Tomás Pliego, exlíder de Morena en la capital y un político cercano a la mandataria Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la Diputada Andrea Chávez, electa Secretaria de Comunicación del CEN, en el partido son conscientes de la influencia que pueden ejercer ciertos militantes al contar con una presencia importante en sus estados, pero insistió que sus votos como consejeros no valdrán más que otros de cara a los comicios de 2023 y 2024.

En Puebla, por ejemplo, a dos años de la elección, políticos afines al mandatario Miguel Barbosa Huerta y al Diputado federal Ignacio Mier mantienen desde hace meses un conflicto que ha sido interpretado como una lucha por mantener el poder, muestra de ello es que tan sólo en julio el legislador denunció penalmente al mandatario morenista por tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores público e incluyó en la acusación al Fiscal estatal Gilberto Higuera, a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y al Senador Alejandro Armenta Mier, su primo y rival por la candidatura a Gobernador en 2024.

Entre las y los funcionarios del Gobierno estatal que fueron designados como consejeros están Julio Huerta Gómez, director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación local; Vianey García Romero, titular de la subsecretaría de Transversalidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal; Enrique Rolón Hernández, director municipal de Desarrollo Rural, y Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal.

Mientras que el legislador Iván Herrera Villagómez y Giselle Santander Soto, exsubsecretaria del Bienestar del Gobierno local, son los únicos consejeros poblanos de Morena que no pertenecen al bloque de Miguel Barbosa, la última ha sido identificada por medios locales como cercana al grupo de Ignacio Mier.

Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla e integrante del Comité organizador del proceso de renovación de Morena, reconoció que uno de los retos de nombrar a nuevos consejeros afines a gobernadores es que aún desconocen los estatutos y esperan instrucciones desde las administraciones estatales para emitir sus opiniones, como se detectó entre políticos de Puebla previo al Congreso Nacional del fin de semana pasado.

“Ha habido también una práctica en donde no toman o han hecho saber algunos de estos congresistas que no pueden opinar o tomar una decisión hasta que no tengan la autorización de tal o cual persona de Gobierno y eso sí es algo preocupante en el sentido de que no podríamos, no deberíamos de hacerlo así. Representan a un Congreso, por lo tanto deberían hacer valer ese ejercicio. Pero hay que dar el beneficio de la duda y esperar a que se den los resultados que estamos buscando, muchos de ellos [de los nuevos consejeros] no habían estado tan cerca de lo que es Morena”, expuso.