VIDEO: El sismo de la madrugada en la CdMx sorprende a la cantante Dua Lipa en bar

La británica Dua Lipa acudió a un bar de la capital para celebrar su exitosa presentación en el Foro Sol cuando comenzó a temblar, hecho que la sorprendió; el hecho fue registrado en video y difundido por usuarios.

Por Carlos Martínez

Saltillo, 22 de septiembre (Vanguardia).- Tras presentarse con éxito en su concierto en la Ciudad de México la cantante británica Dua Lipa vivió su primer sismo la madrugada del 22 de septiembre en la capital del país.

En redes sociales circulan videos de la famosa cantante de 27 años quien se encontraba de after en un bar de la ciudad cuando se activó la alerta sísmica por un temblor magnitud 6.9 con epicentro en Michoacán.

En las imágenes, la cantante habla con otro joven que presuntamente es su novio, el actor español Aron Piper, y parece explicarle lo sucedido.

Aunque en el video, parece tener un semblante tranquilo, usuarios de redes sociales mencionaron, a manera de broma, que Dua Lipa no querrá regresar a la Ciudad de México luego de pasar la experiencia de un sismo en el país.

Algunos otros usuarios, aprovecharon la mofa y pidieron darle a la cantante un bolillo, el cual se considera como remedio para curar el susto de las personas.

“Dua Lipa toda asustada, denle un bolillo a mi reina aunque sea de recuerdo”, escribió en Twitter una usuaria identificada como Natalia.

Dua Lipa interpretó 18 canciones en el Foro Sol de la CDMX entre los que se encontraron Future Nostalgia, Boys Will Be Boys, We’re Good y Break My Heart.

The Future Nostalgia Tour, nombre de esta gira, terminará en México el 23 de septiembre con una presentación en el Estadio Banorte de Monterrey.

¡VUELVE A TEMBLAR EN CDMX!

Un nuevo sismo sacudió a México la madrugada de este jueves, con una magnitud preliminar 6.9 grados se sintió en la Ciudad de México y Jalisco; el epicentro se registró en Coalcomán, Michoacán, de acuerdo con el Sismológico Nacional.

El fenómeno se habría originado a la 1:16 de la madrugada en la costa del Pacífico y duró aproximadamente dos minutos. Varias personas salieron de sus domicilios al sentir el brusco movimiento.

Ante el movimiento, se activaron todos los protocolos de emergencia. Muchos residentes salieron de sus hogares al sonar las alertas para resguardarse, pero poco a poco regresaron al interior de los inmuebles.

Otra vez, se vivieron escenas de miedo. En algunas zonas de la capital del país se reportaron que las alertas sísmicas continuaron emitiendo el sonido, luego que el sismo había terminado.

SISMO Magnitud 6.9 Loc 84 km al SUR de COALCOMAN, MICH 22/09/22 01:16:09 Lat 18.01 Lon -103.18 Pf 12 km pic.twitter.com/kJ4zDINTIN — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 22, 2022

DOS MUERTOS TRAS NUEVO SISMO EN CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que dos personas murieron tras el sismo de magnitud 6.9. Se tarta de una mujer que cayó de las escaleras en la colonia Doctores y un hombre que falleció por un infarto en la colonia Educación.

La Policía capitalina detalló que luego de la activación de la alerta sísmica, la mujer murió tras golpearse en la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, la SSC señaló que policías tomaron conocimiento de un hombre que falleció por un infarto en la colonia Educación, alcaldía Coyoacán.

Lamentablemente dos personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de acuerdo al reporte de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. En la zona del epicentro en Michoacán, Colima y Jalisco ninguna desgracia. pic.twitter.com/bNSWnAD4HX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 22, 2022

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia