Dua Lipa en la CdMx: los lugares que visitó y detalles de su concierto en el Foro Sol

Dua Lipa se presentará hoy en el Foro Sol, siendo uno de los conciertos más esperados de este año en la Ciudad de México.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 21 de septiembre (AsMéxico).- ¡Llegó el día! Este miércoles 21 de septiembre, la cantante Dua Lipa tendrá su esperado concierto en el Foro Sol, en Ciudad de México, así que te compartimos todos los detalles y lo que debes saber acerca de este show, incluyendo horarios y el posible setlist de las canciones que podría interpretar.

Cabe mencionar que la intérprete ya se encuentra en nuestro país y ha aprovechado su tiempo libre para comer tacos y visitar algunos lugares de la capital, por lo que algunos afortunados fans han tenido la oportunidad de tomarse fotos con ella.

La cantante ha sido vista en algunas sitios populares de la capital mexicana, como el Nido de Nezahualcóyotl, en Naucalpan, Estado de México, lugar que visitó en julio de 2021 y al que volvió para tomarse algunas fotos y disfrutar de la naturaleza. Además de la casa de la pintora mexicana Frida Kahlo, donde le tomó fotos a obras como “Viva la vida”.

Mientras que, en busca de una experiencia gastronómica, decidió ir al restaurante Contramar con su equipo de trabajo y Simon Porte Jacquemus, lugar al que llegó una multitud de fans para esperar una foto o un autógrafo. Para la cena, se inclinó una vez más por el Máximo, un lugar que suele visitar para comer rib eye con gratín de papa, brioche con erizo y margaritas de mezcal.

HORARIO DEL CONCIERTO DE DUA LUPA EN MÉXICO

La británica traerá a México su conocido Future Nostalgia Tour, y de acuerdo con la información publicada en la página de Ticketmaster, el evento dará inicio a las 20:30 horas, mientras que las puertas del recinto abrirán a las 16:30 horas. A las 20:00 horas el DJ Victolicious estará poniendo ambiente para que a las 21:00 horas la cantante arribe al escenario.

Además, cabe resaltar que en redes sociales algunos fans ha mostrado que, desde el día de ayer martes, muchos ya se encuentran haciendo fila, pues desean ver a la artista lo más cerca posible, por lo que varios, incluso, durmieron afuera del Foro Sol.

De acuerdo con la página Setlist FM, la artista acostumbra realizar un concierto, que se divide en tres actos y el encore, con un total de 18 canciones, por lo que se espera que en México ocurra de la misma forma, como en los conciertos que tuvo hace algunos días en algunos países de América Latina.

Acto 1: Physical, New Rules, Love Again, Cool, Pretty Please, Break My Heart, Be the One

Acto 2: We’re Good, Good in Bed, Fever, Boys Will Be Boys,

Acto 3: One Kiss, Electricity, Hallucinate, Cold Heart

Encore: Future Nostalgia, Levitating, Don’t Start Now

¿CÓMO LLEGAR AL FORO SOL?

El recinto se encuentra ubicado en la dirección Avenida Viaducto Rio de la piedad S/N Colonia Granjas México, en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Cerca de las vialidades Avenida Río La Piedad y Avenida Río Churubusco.

La forma más fácil de llegar es en transporte público por medio del Metro de la CDMX, tomando la línea 9 y descendiendo en la estación Ciudad Deportiva. También, puedes hacerlo en Metrobús por medio de la línea 2 (Tacubaya – Tepalcates) y bajando en las estaciones UPIICSA o El Rodeo.

Lamentamos informarte que desde que las entradas salieron a la venta, se agotaron al instante por lo que en este momento el concierto ya está considerado como sold out, sin embargo, en algunas ocasiones se liberan boletos de último momento.

🖤 CDMX 🖤 girls tripppppp pic.twitter.com/foIps5pgNq — DUA LIPA (@DUALIPA) September 20, 2022

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.