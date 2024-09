Legislador marxista arrebata triunfo a élite política y gana Presidencia en Sri Lanka

Por Krishan Francis y Shiekh Saaliq

COLOMBO, Sri Lanka (AP).— El legislador marxista Anura Kumara Dissanayake ganó las elecciones presidenciales de Sri Lanka, según datos de la Comisión Electoral, en comicios en que los votantes rechazaron la vieja guardia política que ha sido ampliamente acusada de empujar al país asiático hacia la ruina económica.

Dissanayake, cuya campaña a favor de la clase obrera y en contra de la elite política le hizo popular entre los jóvenes, le ganó al líder opositor Sajith Premadasa y al progresista Presidente actual Ranil Wickremesinghe, quien asumió el cargo hace dos años luego que la economía nacional cayó en su peor momento.

Dissanayake recibió cinco millones 740 mil 179 votos, seguido por Premadasa que recibió cuatro millones 530 mil 902, muestran los datos de la Comisión Electoral.

Las elecciones realizadas el sábado fueron cruciales, en momentos en que el país trata de recuperarse de la peor crisis económica en su historia y la resultante inestabilidad política.

The dream we have nurtured for centuries is finally coming true. This achievement is not the result of any single person’s work, but the collective effort of hundreds of thousands of you. Your commitment has brought us this far, and for that, I am deeply grateful. This victory… pic.twitter.com/N7fBN1YbQA

— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) September 22, 2024