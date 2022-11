La selección iraní no canta su himno como protesta por muerte de la joven Mahsa Amini

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS).- Los jugadores de la selección de fútbol de Irán no han cantado el himno antes del inicio de su primer partido en el Mundial de Qatar, en un gesto interpretado como una señal de apoyo a las protestas que sacuden la República Islámica desde el fallecimiento de la joven Mahsa Amini.

La televisión iraní ha interrumpido la emisión tras constatar el silencio de los futbolistas, según la agencia de noticias DPA, que también ha confirmado que algunos aficionados han abucheado el himno dentro del propio estadio. Entre el público del Jalifa International Stadium había personas con el emblema “Mujer, vida y libertad” en su ropa.

Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match;

Some of the Iranian crowed booing their own national anthem

It is censored in Iran

pic.twitter.com/PWMI88A4YO

— Popitics (@Popitics1) November 22, 2022