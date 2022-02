Conflicto en Ucrania disparará energéticos e inflación: analistas. En México también

Tanto Ucrania como Rusia son países líderes en exportaciones de trigo, maíz y aceite de girasol, por lo que cualquier sanción o conflicto amenazaría el suministro. Los analistas estiman que el conflicto entre estas dos naciones haría subir los precios de la gasolina, gas, electricidad y todos los productos de la canasta básica mexicana.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– A pesar de que la distancia entre México y Ucrania es de más de 10 mil kilómetros, una posible guerra entre ese país y Rusia podría afectar la economía de millones de familias mexicanas debido principalmente al aumento en los precios del petróleo que desencadenaría en máximos históricos de la gasolina, la electricidad, granos y otras materias primas, prevén analistas.

De acuerdo con la doctora Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, los impactos para México de una posible guerra entre Rusia y Ucrania se pueden ver desde el punto de vista financiero y de la economía real en los precios de la canasta básica.

“Desde el punto de vista financiero, obviamente habría una mayor volatilidad en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en el tipo de cambio también, que ahorita hay una calma, el peso no se ha depreciado, pero eso no significa que no vaya a caer o tener volatilidad y eso afecta tanto a importadores como a exportadores”, dijo en entrevista.

En cuanto a la economía real, es decir, la que afecta al mexicano de a pie, la doctora Siller prevé disrupciones en las cadenas de suministro, lo que afectaría a la producción, además subiría el precio de las materias primas y esto generaría más inflación. “A nivel internacional puede subir el precio del maíz, creo que con eso nos identificamos los mexicanos, aunque en términos de la inflación tiene mucho más peso los energéticos, la gasolina y el petróleo”.

Si bien México es un país exportador de petróleo y podría beneficiarse con este aumento en el precio del barril, la realidad es que serían más las afectaciones que los beneficios.

“Da la impresión de que el aumento de los precios del petróleo podría favorecer a México porque es un país exportador de petróleo, pero en realidad no tanto porque este aumento del crudo impacta más a la inflación, que podría dispararse en un 7.2 por ciento en caso de que el barril rebasara los 100 dólares, en ese aspecto afectaría al bolsillo de los mexicanos”, aseguró el doctor Víctor Francisco Olguín Monroy, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

Tanto Ucrania como Rusia son países líderes en exportaciones de trigo, maíz y aceite de girasol, por lo que cualquier sanción o conflicto amenazaría el suministro de países asiáticos, africanos y de Oriente Medio.

Lo anterior llevó la soya y el maíz a cerrar la semana pasada cotizando en 16.03 y 6.53 dólares por bushel (unidad de medida para mercancía sólida en los países anglosajones), con aumentos de 1.09 y 0.42 por ciento, respectivamente. Por el contrario, el trigo perdió 0.47 por ciento y cerró cotizado en 8 dólares por bushel.

Los analistas estiman que esta semana el maíz cotice en un rango entre 6.30 y 7 dólares por bushel, mientras que el trigo podría cotizar en un canal entre 7.75 y 8.30 dólares por bushel.

RELACIÓN COMERCIAL DE MÉXICO CON RUSIA Y UCRANIA

Aunado a esta escalada de precios que le pegará a la economía de todos los países sin excepción, la relación comercial de México con estos dos naciones en conflicto es más cercana de lo que parece y una guerra paralizaría las importaciones y exportaciones de mercancías.

Por ejemplo, en 2020 Rusia fue el 35 socio comercial de México a nivel mundial y las exportaciones mexicanas a ese país ascendieron a 421.4 millones de dólares, monto 5.7 por ciento mayor que el registrado en 2019 (398.7 millones de dólares). En cuanto a las importaciones mexicanas procedentes de Rusia, éstas fueron de 870.4 millones de dólares, cifra 33 por ciento menor que la registrada en 2019 (mil 298.2 millones de dólares), de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Los principales productos de exportación de México a Rusia en 2020 fueron: automóviles de turismo (de pasajeros); cajas de velocidades automáticas; teléfonos, incluidos los celulares; matas de cobre; y cerveza de malta.

Los principales productos que México importó de Rusia en 2020 fueron: urea, incluso en disolución acuosa; aleaciones de aluminio; aluminio sin alear; productos intermedios de hierro o acero sin alear, y abonos minerales o químicos.

En 2021, el periodo de enero a julio, el comercio bilateral alcanzó 2594.2 millones de dólares, siendo las exportaciones rusa de 1824.4 millones de dólares y las importaciones de México de solo 769 millones, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Federal Ruso de Aduanas.

Rusia es el 41 inversionista en México a nivel mundial y el primer inversionista entre los países de Europa Central y Oriental. Entre 1999 y junio de 2021, la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada de Rusia en México ascendió a 132.4 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía y de la Embajada de México en Rusia.

La inversión rusa se ubicó principalmente en minería (91.4 por ciento del total) y en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (7.5 por ciento), localizada primordialmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Si revisamos la relación comercial de México con Ucrania, la Secretaría de Economía refiere que el país es el segundo socio comercial más importante de Ucrania entre las naciones de América Latina y el Caribe.

La importancia de México para Ucrania en el ámbito comercial la evidencia muy bien el hecho de que, en los últimos siete años, México ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en el hemisferio occidental en términos de exportaciones de Ucrania.

En 2020, de acuerdo con datos de la Embajada de Ucrania, el comercio de mercancías entre ese país y México ascendió a 291.3 millones de dólares: las exportaciones ucranianas fueron de 69.5 millones de dólares y las importaciones de México de 221.8 millones de dólares.

Las principales mercancías que Ucrania vende a México son productos metalúrgicos, fertilizantes y cereales, mientras que los productos que el país exporta a Ucrania son autos, bebidas alcohólicas y refrescos.

Las áreas más prometedoras de cooperación bilateral son la esfera energética, aeroespacial y agropecuaria.

Además, empresas ucranianas como Turboatom y Elektrovazhmash han participado en la construcción de grandes hidroeléctricas como “El Cajón”, “Infernillo”, “San Rafael” y “La Yesca”.

En el mercado de Ucrania están presentes las mexicanas Bimbo y Gruma, que han realizado inversiones en el sector agroalimentario de la economía ucraniana.

Es decir, la relación comercial de México con estos dos países en conflicto es estrecha y una guerra afectaría las importaciones y exportaciones de mercancías.

“En el escenario de una guerra, seguramente Estados Unidos le pediría a sus socios comerciales que dejaran de comerciar con Rusia y obviamente no se va a dejar de lado a Estados Unidos por Rusia, ese país vale 80 por ciento de las exportaciones mexicanas. Cuando hay una guerra las naciones comercian entre sí, pero no con quienes están en conflicto”, comentó Gabriela Siller.

El internacionalista Víctor Olguín Monroy señala que cuando hay un conflicto, los países involucrados prefieren no exportar sus bienes. No obstante, esto afectará poco a la economía mexicana, ya que Rusia y Ucrania no representan un gran flujo comercial para México.

“En realidad nuestro país tiene más relación comercial con Estados Unidos, tan solo el intercambio comercial que tiene México con el estado de California supera al conjunto de la Unión Europea”, destacó.

GASOLINA MÁS CARA POR ALTOS PRECIOS DEL CRUDO

En las últimas semanas los precios del petróleo subieron a niveles no vistos desde 2014 debido a la posible invasión de Rusia a Ucrania.

El Gobierno ruso busca mantener control sobre Ucrania y evitar que el país forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el fin de proteger su zona de influencia.

El Presidente Vladimir Putin envió fuerzas armadas en las regiones de Donetsk y Luhansk con el objetivo de “preservar la paz”, algo que puede ser interpretado por Occidente como una antesala a una invasión y ha desatado incertidumbre en los mercados.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo de Texas muestra un incremento de 3.05 por ciento hasta 93.85 dólares por barril, mientras que el Brent llegó a superar el martes los 99 dólares el barril, un máximo no visto desde 2014.

Además, de acuerdo con datos de Banco Base, el contrato TTF de gas natural en el ICE Endex Dutch aumentó 8.86 por ciento a 78.99 euros por megavatio hora y los metales básicos como el aluminio y níquel han subido 2.15 y 2.18 por ciento, respectivamente.

Según los expertos, el oro negro mantiene la tendencia al alza ante el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania, en caso de agravarse, pueda alterar los suministros de crudo. Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural.

“Como ya estamos viendo, el riesgo de conflicto en Ucrania invita a una prima de riesgo significativa para los precios del petróleo, ya que Rusia es uno de los mayores productores del mundo. Todavía hay una gran incertidumbre en torno a lo que Rusia hará en Ucrania y el impacto que tendrá en las exportaciones, lo que hace que predecir cuánto subirán los precios sea extraordinariamente difícil”, dijo a la agencia Efe el experto en mercados Craig Erlam, de la firma Oanda.

“Parece claro que una escalada severa, como una invasión, podría generar precios mucho más altos de los actuales. Y si Rusia retiene el petróleo en un mercado tan ajustado, el impacto podría volver a ser más significativo”, agregó.

Según explicó, el problema en este momento es que los productores tienen poca capacidad disponible, razón por la cual la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no logra alcanzar sus objetivos de producción.

“Un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán aliviará un poco la presión, pero Rusia es un productor tan grande que las interrupciones aún podrían tener un impacto importante. Arabia Saudí tiene la capacidad de aliviar aún más estas presiones, pero no eliminarlas por completo”, opinó el experto.

La crisis llevó al Reino Unido a comunicar sanciones contra cinco bancos rusos -Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank- y tres oligarcas vinculados al Kremlin, identificados como Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg.

En una declaración parlamentaria de esta semana, el Primer Ministro británico, Boris Johnson indicó que los activos que estas entidades puedan tener en el Reino Unido serán congelados mientras que estos tres individuos tendrán prohibida la entrada en el país.

A esto se añade el anuncio del Canciller alemán, Olaf Scholz, de que su país detiene la certificación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, que podía suministrar gas a millones de hogares alemanes.

Tras conocerse esa decisión, los contratos europeos del gas natural subieron un 10 por ciento hasta 79.35 euros por megavatio por hora.

De continuar la escalada en las tensiones, los precios del petróleo podrían superar la barrera de 100 dólares por barril en el corto plazo y dirigirse hacia el nivel de 130 dólares por barril, lo cual tiene como principal implicación, mayores presiones inflacionarias a nivel global y la posibilidad de que los principales bancos centrales adopten una postura monetaria restrictiva a un ritmo más acelerado.

En el caso de la mezcla mexicana, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 se estimó que este año el precio del crudo rondaría los 55.1 dólares por barril, pero esta cifra podría ser superada. Ayer, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró en 88.48 dólares por barril.

SUBIRÍA LA GASOLINA, LUZ, CANASTA BÁSICA

La inflación, que en enero se ubicó en 7.07 por ciento a tasa anual, es uno de los problemas que enfrenta la economía mexicana y la crisis entre Rusia y Ucrania podría agravarla aún más.

El Banco de México (Banxico) tiene una meta permanente de inflación de un 3 por ciento +/- un punto porcentual y el 10 de febrero pasado elevó en 50 puntos base la tasa interbancaria de referencia para quedar en 6 por ciento.

Los analistas estiman que el conflicto entre Rusia y Ucrania haría subir los precios de la gasolina, gas, electricidad y todos los productos de la canasta básica.

“De entrada subirían mucho los productos de la canasta básica por la cuestión de los transportes ya que utilizan gasolina, lo que dicen algunas agencias calificadoras es que a nivel mundial impactaría la inflación en todos los insumos en caso de que el barril de petróleo rebase los 100 dólares, esto afectaría al bolsillo de los mexicanos”, pronosticó el doctor Víctor Francisco Olguín Monroy, profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM.

La doctora Gabriela Siller, de Banco Base, señaló que a nivel global se espera alza en precios de materias primas, más disrupciones en cadenas de suministro, presiones inflacionarias, cambios en los patrones de consumo, salidas de capitales y fortalecimiento del dólar estadounidense.

“El efecto económico sobre México dependerá del nivel de involucramiento de Estados Unidos y cuánto dure el conflicto. En guerras anteriores de Estados Unidos, México se ha beneficiado en la manufactura y en políticas migratorias, pero se esperan mayores salidas de capitales y volatilidad”, estimó.

