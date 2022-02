Danna Paola arremete contra People por enfocar entrevista en su aspecto físico

La cantante y actriz compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter donde expuso que siempre que le hacen entrevistas le preguntan por su físico, por lo que trata de darle la vuelta para hablar de sus proyectos y sacar cosas positivas.



Por Megan Negrete

Ciudad de México, 23 de febrero (La Opinión).- Ser Danna Paola sin duda no ha sido una tarea fácil para la cantante y actriz mexicana, ya que ha tenido que luchar con diversos estereotipos físicos, los cuáles siempre han provocado críticas en su contra pues nunca llegan a un término medio, pese a que la tricolor siempre se ha mostrado bella y vanguardista.

En esta ocasión Danna se convirtió en tendencia en redes sociales tras dar su opinión sobre el resultado de una entrevista que le hicieron, pues se mostró molesta por enfocar el tema en los cambios de su cuerpo y negó que esté “estrenando figura”.

La cantante y actriz compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter donde expuso que siempre que le hacen entrevistas le preguntan por su físico, por lo que trata de darle la vuelta para hablar de sus proyectos y sacar cosas positivas.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo. Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también (sic)”, escribió la intérprete de “Mala fama”.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol pic.twitter.com/lAYCz7ie8Z — Danna Paola (@dannapaola) February 21, 2022

Además, Danna Paola aseguró que no está “estrenando nueva figura” y no hizo la sesión de fotos con la revista para presumirla. Por último, señaló que no le gusta hablar de su apariencia física porque es un tema difícil para ella, sobre todo porque los medios se burlaron de su cuerpo durante años.

“En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, recalcó.

En repetidas ocasiones la mexicana ha sido cuestionada sobre estos temas que realmente no valoran su carrera, pues como toda joven lucha con los estándares de belleza que han impuesto marcas o medios de comunicación, lo que sin duda afecta la salud emocional de cualquiera.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE La Opinión. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.