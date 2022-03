Díaz de León asume dirección de Grupo Bal a 3 meses de dejar presidencia del Banxico

El maestro en Administración Pública y Privada se desempeñó en el Banco de México durante más de 20 años, antes de incorporarse a Grupo Bal como su próximo director corporativo.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– Grupo Bal, conglomerado creado por el recién fallecido Alberto Baillères, anunció esta noche la incorporación de su nuevo director corporativo: Alejandro Díaz de León, quien hasta apenas hace tres meses dirigió el Banco de México (Banxico).

La incorporación de un exfuncionario, como Díaz de León, a una empresa luego de dejar el cargo es una práctica que se conoce como “puerta giratoria” y se ha normalizado en México en las últimas dos décadas. En este sexenio ha sido criticada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso envió una iniciativa para que servidores públicos del Gobierno federal no puedan ocupar cargos en empresas privadas antes de cumplir 10 años de dejar sus servicios.

El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana –aprobada el 3 de julio de 2019– establece que los servidores públicos de mando superior: secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales, no podrán ocupar puestos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”, salvo que transcurran 10 años.

No obstante, esta medida no aplica para el exgobernador del Banxico, ya que el organismo es autónomo y no depende del Gobierno federal.

Este jueves 24 de marzo, el exfuncionario se incorporará Grupo Bal, un conglomerado que incluye El Palacio de Hierro, GNP Seguros y las minerías Peñoles y Fresnillo. El grupo tiene un valor aproximado de 9 mil 200 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes.

“Le doy la más cálida bienvenida y cuento con el apoyo de todos ustedes para que Alejandro pueda desempeñar cabalmente sus nuevas responsabilidades y llevar a cabo con éxito su quehacer como director corporativo”, se lee en el comunicado enviado a directivos y citado por medios locales.

Díaz de León empezó su titularidad del Banxico en diciembre de 2017, y concluyó su periodo como gobernador el 31 de diciembre de 2021 para ceder el paso a Victoria Rodríguez Ceja, exsubsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Previo a eso, se desempeñó como subgobernador de la misma institución.

En 2015 fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en el periodo 2011- 2015 fungió como titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Anterior a eso, también trabajó como Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE).

Díaz de León dedicó los primeros 16 años de su carrera al Banco de México, los cuales abarcaron de 1991 al 2007.

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y también cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada por la Escuela de Administración de Yale.