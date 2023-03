Osiel Cárdenas Jr., hijo del exlíder del Cártel del Golfo, recibe condena de 9 años

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Osiel Cárdenas Jr., hijo del exjefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue condenado este jueves a nueve años en una prisión federal por tráfico de armas de Estados Unidos a México.

El fiscal federal Alamdar S. Hamdani informó en un comunicado de prensa que el ahora convicto, de 31 años y residente en Edinburg, deberá pasar 109 meses por intentar comprar 10 rifles de asalto en EU para exportarlos a territorio mexicano.

A su condena, le seguirán tres años de libertad supervisada y el pago de una multa de 20 mil dólares.

Osiel Cárdenas Jr. se declaró culpable el pasado 2 de agosto cuando intentaba comprar una decena de rifles de asalto, lo cual se confirmó en la audiencia, luego de que el tribunal escuchó evidencia adicional que lo describía como supervisor en el tráfico de armas.

Al dictar sentencia, las autoridades estadounidenses señalaron que en su historial criminal Cárdenas Jr. ya estaba relacionado en dos casos con armas de fuego y continuó participando en actividades ilícitas con el contrabando de armas y varias infracciones.

Mientras tanto, Osiel Cárdenas aprovechó la audiencia para disculparse ante el tribunal y pedir clemencia.

Moving assault weapons into Mexico lands former cartel leader’s son in prison#BrownsvilleTxhttps://t.co/adMP2idQkY

— US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) March 23, 2023