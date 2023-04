Aristegui recibe premio 2023 de WPF por su “combate a la corrupción a pesar de acoso”

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- La periodista Carmen Aristegui fue reconocida por el Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) como Heroína Mundial de la Libertad de Prensa (“World Press Freedom Hero”) por sus “reportajes sin miedo” sobre la corrupción y su “compromiso con el periodismo crítico” a pesar del acoso gubernamental que ha enfrentado.

La organización señaló que el premio “honra las décadas de reportajes sin miedo de [Carmen] Aristegui sobre la corrupción en México, independientemente del Gobierno en el poder, y su inquebrantable compromiso con el periodismo crítico frente a los esfuerzos específicos para silenciarla”.

📢 We're proud to name Mexican journalist Carmen Aristegui as this year's IPI-IMS World Press Freedom Hero.

We honour her fearless reporting on corruption and commitment to critical journalism in spite of the harassment she has faced. @aristeguicnn

