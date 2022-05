Tasa de desempleo en México pasa de 4.4% a 3.5% en el primer trimestre de 2022: Inegi

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arrojó que en febrero de 2022, la Población Económicamente Activa fue de 58.1 millones de personas, lo que implica un aumento de 2.7 millones frente al mismo lapso de 2021, cuando millones de personas aún estaban fuera del mercado laboral por la pandemia de COVID.

Por Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, 23 de mayo (EFE).- La tasa de desempleo en México se situó en el 3.5 por ciento en el primer trimestre de 2022, una reducción de 0.9 puntos porcentuales frente a la de 4.4 por ciento del mismo lapso de 2021, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Un total de 56.1 millones de personas se encontraban ocupadas, 3.1 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2021”, indicó el organismo autónomo en un reporte.

La Población Económicamente Activa (PEA) totalizó 58.1 millones de personas, lo que implica un aumento de 2.7 millones frente al mismo lapso de 2021, cuando millones de personas aún estaban fuera del mercado laboral por la pandemia.

Aun así, dos millones de personas permanecen desocupadas, reconoció Graciela Márquez, presidenta del Inegi.

En el primer trimestre de 2022, la tasa de desocupación fue de 3.5% de la Población Económicamente Activa #PEA, cifra menor que el 4.4% del mismo periodo de 2021 (cifras desestacionalizadas). https://t.co/InAbAcZ3A0 #ComunicadoINEGI #ENOEN #INEGI pic.twitter.com/cbiZHuI9Nq — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 23, 2022

“En el mismo periodo, cinco millones de personas tuvieron la necesidad de trabajar más horas (subocupadas), representando un nueve por ciento de la población ocupada”, agregó la titular del organismo en sus redes oficiales.

El Inegi también señaló una disminución de 0.2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo frente al trimestre pasado, con base en cifras desestacionalizadas.

MÁS INFORMALIDAD

Buenos días. De acuerdo a lo resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, Nueva Edición, del primer trimestre 2022, la Población Económicamente Activa PEA en México fue de 58.1 millones de personas: 🔸56.1 millones ocupadas 🔸2.0 millones desocupadas (1/3) pic.twitter.com/DGUweguasE — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) May 23, 2022

Pese a la caída en el desempleo, el instituto reportó un incremento interanual de 1.8 millones de trabajadores en el sector informal, que concentró más de 30.97 millones de personas.

De esta manera, la tasa de informalidad quedó en 55.2 por ciento de la fuerza laboral total, un aumento interanual de 0.1 puntos porcentuales.

La informalidad ha avanzado a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal indicador de la formalidad, registró un récord de más de 21 millones de empleos formales en abril.

En el punto más álgido de la pandemia en 2020, México perdió más de 1.1 millones de empleos formales y más de 12 millones de personas abandonaron la PEA, es decir, la fuerza laboral.

Para conocer más detalles sobre las cifras de #ocupación y #empleo, les invito a consultar el #comunicado de prensa: https://t.co/bJM1fKFxDm (3/3) — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) May 23, 2022

Aunque ya se han superado esas cifras el país necesita “generar 100 mil nuevos puestos de trabajo registrados en el IMSS al mes, es decir, 1.2 millones de plazas al año, suficientes para emplear a los individuos que se incorporan a la población económicamente activa”, advirtió este lunes la asociación de economistas “México, ¿Cómo vamos?”.

El Inegi reportó 7.6 millones de personas “disponibles”, es decir, que tomarían un trabajo si tuvieran la oportunidad, pero no buscan uno de forma activa, por lo que el instituto los reporta fuera de la PEA.

EMPLEO DESIGUAL

El organismo también señaló la persistencia de la brecha de género.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al distinguir por sexo, la PEA masculina fue de 35.2 millones, un millón de personas más respecto al primer trimestre de 2021. Mientras que la PEA femenina fue de 22.9 millones, 1.7 millones de personas más.

Así, el 75.8 por ciento de los hombres están en la fuerza laboral, un incremento de 1.6 puntos porcentuales ante el mismo trimestre de 2021, sólo el 43.6 por ciento de las mujeres están en el mercado, un aumento interanual de dos puntos.

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que trabajan, 6.5 millones de personas (11.6 por ciento del total) trabajan en el sector primario, 14.2 millones (25.3 por ciento) en el secundario o industrial y 35.1 millones (62.5 por ciento) están en el terciario o de los servicios.

El restante 0.6 por ciento no especificó su actividad económica.

Por regiones, las entidades que durante el primer trimestre de 2022 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Ciudad de México (5.8 por ciento), Estado de México (5.3 por ciento), Coahuila (cinco por ciento), Tabasco (4.8 por ciento) y Tlaxcala (4.4 por ciento).

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 1.6 por ciento anual en el primer trimestre de 2022.

México es de los pocos países de Latinoamérica que no ha recuperado su Producto Interno Bruto (PIB) prepandemia.

Además de acumular casi 325 mil muertes, la quinta cifra más alta del mundo, la crisis de la COVID-19 provocó en México una contracción en 2020 de alrededor de 8.2 por ciento del PIB, que repuntó 4.8 por ciento en 2021.