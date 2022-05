Extensión de Título 42 coloca a Ciudad Juárez en antesala de otra crisis migratoria

Por Verónica Martínez

Juárez, 23 de mayo (La Verdad).- La decisión de un Juez federal que obliga a Estados Unidos a continuar la expulsión inmediata de migrantes bajo el Título 42 colocó a Ciudad Juárez en la antesala de nueva crisis humanitaria, debido al aumento diario de la población migrante en esta frontera.

El flujo de más de 100 expulsados por día desde territorio estadounidense bajo el Título 42 y la creciente llegada de migrantes que esperan cruzar la frontera tiene a los albergues cerca de saturarse. Esta situación se registra pese a que cientos de migrantes más se encuentran en espacios que rentan por su cuenta en hoteles o viviendas, mientras otros habitan casas en condiciones de abandono.

La situación alertó a las autoridades quienes la mañana de este viernes abordaron el tema durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que se integra por representantes de los gobiernos federal, estatal y local. Ahí se analizaron estrategias para implementar ante un nuevo repunte en la migración por la posible suspensión del Título 42, la cual fue bloqueada horas más tarde por un Juez federal estadounidense de Luisiana.

Aunque el panorama es distinto al esperado por las autoridades con esa revocación, la preocupación se mantiene porque la concentración masiva de migrantes en esta comunidad seguirá incrementándose por la expulsión de personas desde el norte y los que continúan arribando desde el sur.

“Tienen miedo de que mucha gente está permaneciendo aquí sin ser escuchados. Catedral ha sido de muchas maneras su casa y ellos vienen a pedir auxilio y ayuda para ver si nosotros los podemos registrar (para cruzar) pero nuestra capacidad no es esa”, dijo Cristina Coronado la coordinadora de la oficina que da atención humanitaria como repartición de despensas, ropa y orientación para personas que recién llegan.

“Nosotros vinimos aquí porque sabemos que hay una organización que nos puede ayudar a cruzar a los Estados Unidos. Nosotros no queremos cruzar a Estados Unidos de ilegal”, dijo Félix un migrante de Haití que esperaba ser atendido por la oficina de Movilidad Humana.

Gerta, una mujer haitiana mencionó que era la primera vez acudía a la oficina de atención a migrantes a pesar de llevar ya varias semanas en Ciudad Juárez.

“Vine buscando ayuda para ver si hay personas para ayudar a entrar [a los Estados Unidos] porque no quiero deportación. Tengo mucho tiempo haciendo esto para que nos echen para atrás”, dijo.

Muchas de las personas que se presentaron en la Catedral llevan ya varias semanas, y unos hasta meses, en Ciudad Juárez, explicó Coronado. Estos acudieron a la oficina impulsados por rumores de posibles excepciones al Título 42 que se han estado otorgando y a través de las cuales han podido cruzar a los Estados Unidos una cantidad indefinida de personas migrantes.

Título 42 es una disposición que implementó el Gobierno de Donald Trump en marzo del 2020, con el argumento de prevenir la propagación del COVID, y prevalece aún en la actual administración de Biden. Este orden impide a las personas migrantes presentar solicitudes de asilo humanitario debido a que al cruzar la frontera son expulsadas inmediatamente por autoridades migratorias.

Los defensores de los migrantes han insistido en su petición de eliminar el Título 42, pero esto no va ocurrir por ahora.

CAPACIDAD Y RECURSOS LIMITADOS EN ALBERGUES

En la cocina ocupada y ruidosa del albergue Solus Christus, el pastor Rodolfo Barraza recibe una llamada por teléfono mientras conversaba con los migrantes que acabaron de llegar. La persona al otro lado de la línea le pide un espacio de acogida para sus tres hijas. Barraza le pregunta cuántas personas buscan alojarse.

“Mira, me hablas en el momento indicado. Te habría dicho que ya no hay cupo pero hoy me acaban de confirmar que mañana se van justo tres personas. Solo necesitaría saber cuándo llegarían y te pediría que fuera pronto para apartarles el lugar”, dijo el director del albergue.