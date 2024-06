Max Verstappen se corona en el GP de España; “Checo” Pérez termina en el octavo lugar

MONTMELÓ, España (AP).— Max Verstappen condujo su Red Bull a la victoria el domingo en el Gran Premio de España y con lo que incrementó su ventaja en el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula Uno.

Verstappen inició desde el segundo puesto de la parrilla, detrás de Lando Norris que consiguió la pole el sábado. Pero el tres veces campeón del mundo superó al piloto de McLaren en la primera vuelta, y luego rebasó a George Russel en la tercera vuelta de 66 y no volvió a estar atrás.

Your points scorers from the 2024 Spanish Grand Prix 📈👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/kO1HVvMGgU

— Formula 1 (@F1) June 23, 2024