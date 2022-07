Niño es electrocutado en parque acuático de Cancún; personal evita pedir ambulancia

Chetumal, 23 de julio (PorEsto).– Un niño de ocho años de edad sufrió una descarga eléctrica dentro de una de las albercas del parque acuático Ventura Park, localizado en la Zona Hotelera de Cancún, en el que la familia denunció que el personal del lugar evitaba llamar a un ambulancia para evitar que se diera a conocer el caso.

Fue por medio de las redes sociales que se dio a conocer esta noticia, por medio de la madre del menor, quien denunció la poca preocupación de los empleados en cuidar a sus visitantes, indicando que el hecho ocurrió el pasado 20 de julio, pero que hasta hoy se animó a revelarlo.

Mencionó que tras una maniobra de reanimación, el menor de edad reaccionó, y que al pedir que llamaran a una ambulancia, el personal de Ventura Park no lo hizo, alegando que el niño ya estaba consciente, mientras que el agraviado se quejaba de un dolor intenso, además de confirmar que se había electrocutado, lo que trabajadores y guardias de seguridad negaron.

“Mi coraje fue que yo quería una ambulancia no la llamaron y les dije que dejaran a mi hijo y que me lo llevaba al hospital y no me dejaban tocarlo”, reveló.