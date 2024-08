“El Mayo” se opone a ser transferido a corte de NY desde Texas; pide explicaciones

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Ismael “El Mayo” Zambada García, el capo del Cártel de Sinaloa que fue capturado en Estados Unidos tras ser traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mostró su oposición este viernes a ser trasladado a una Corte de Nueva York, y pidió explicaciones de por qué las acusaciones en aquella ciudad pesan más que las que tiene en Texas, donde actualmente se encuentra.

“El Gobierno pretende de manera inadmisible expulsar al señor Zambada García de este distrito basándose en una solicitud de comparecencia inicial indebida e infundada”, indica la moción interpuesta por los abogados del líder del grupo narcotraficante, quien fuera capturado el 25 de julio en El Paso, llevado hasta ahí en avión por uno de los “Chapitos” en lo que su defensa califica como un “secuestro”.

El documento presentado ante el Juez del Distrito Oeste de Texas indica que los argumentos de los fiscales “no aborda si la suspensión sería apropiada dadas las circunstancias de este caso”. “Si bien la suspensión puede ser apropiada cuando un acusado se encuentra en otra jurisdicción a la espera de su procesamiento”, el caso de Zambada tiene otros aspectos diferenciales, añaden.

NEW: El Mayo Zambada’s lawyer opposes DOJ effort to move the case from El Paso to Brooklyn, to the same court that hosted El Chapo’s trial.

Document filed today argues federal prosecutors want “a novel interpretation” of the law with “no justification”https://t.co/baIX5JBNw6 pic.twitter.com/xyhhOzNzP7

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 23, 2024