Robert Kennedy Jr. suspende su campaña presidencial independiente y respalda a Trump

Por Jonathan J. Cooper, Ali Swenson y Gabriel Sandoval

Phoenix, 23 de agosto (AP) — Robert F. Kennedy Jr. suspendió el viernes su campaña independiente a la Presidencia de Estados Unidos y respaldó a Donald Trump, un movimiento que sacude la contienda electoral y que podría darle al expresidente un modesto impulso.

Kennedy dijo que sus encuestas internas habían mostrado que su presencia en la contienda afectaría a Trump y ayudaría a la candidata demócrata Kamala Harris, aunque las últimas encuestas públicas no proporcionan un indicador claro de que esté teniendo un impacto muy grande en el apoyo a cualquiera de los candidatos de los principales partidos.

Kennedy mencionó la libertad de expresión, la guerra en Ucrania y “una guerra contra nuestros niños” como las razones por las que intentará retirar su nombre de la boleta en estados reñidos.

The rumors were true! The rumors weren’t true! To find out what’s really true about my next steps in service to the mission that launched my campaign, in my own words, please watch this video of my press conference today. pic.twitter.com/9WyNrFAlq3

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 23, 2024