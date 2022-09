Ministro ucraniano desmintió ante Ebrard críticas de asesor al plan de paz, dice AMLO

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que, pese a las críticas expresadas por un asesor del Jefe de la Oficina de Volodymyr Zelenski, Presidente de Ucrania, ayer el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país le expresó personalmente a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que su Nación ve con buenos ojos el plan de paz que México presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Ayer me informó Marcelo Ebrard que en la ONU se entrevistó con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz y que el señor que había escrito un tuit en contra diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia no tenía ninguna autorización del Gobierno de Ucrania. Eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard que se entrevistó con el Ministro de Ucrania. Es interesante, ¿no? Que se conozca porque hicieron un escándalo con eso”, declaró el Primer Mandatario de México.

El pasado 17 de septiembre trascendió un tuit de Mykhailo Podoliak, un asesor del Jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, donde expuso: “Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa. @lopezobrador_, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”.

El Gobierno de Ucrania –hasta ayer– no había emitido una respuesta formal a la propuesta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y tampoco había aclarado si Podoliak es una persona que colabora directamente con el Jefe de Oficina de Volodymyr Zelenski.

Sin embargo, ayer México propuso en la ONU su plan de mediación para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. En su oportunidad en el pleno de dicho foro, el Canciller mexicano criticó la “parálisis” del Consejo de Seguridad , que no logró prevenir el conflicto, pararlo ni “encaminar proceso diplomático alguno”.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Ebrard Casaubón también apoyó a los que proponen reformar al Consejo de seguridad: “(El Consejo) tampoco ha podido lograr que llegue (a Ucrania) todo el suministro de asistencia humanitaria requerido, ni respaldar abiertamente la labor del Secretario General (António Guterres) y de otros actores, por gestionar el acceso a los mercados de granos y fertilizantes producidos por la Federación de Rusia y por Ucrania”, dijo Ebrard.

Es por esa inacción del organismo que el Presidente López Obrador propuso que una comitiva o “caucus” de jefes de Estado para que fortalezca el papel de mediación que tiene el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, explicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El jueves por la mañana, Ebrard propuso formalmente ante el Consejo que éste, la India y El Vaticano encabecen una negociación en busca de una tregua entre Rusia y Ucrania, una iniciativa que México ya había adelantado y que no había tenido una recepción demasiado cálida en Ucrania.

Al terminar la reunión, ya por la tarde de Nueva York, Ebrard y su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba se reunieron para hablar sobre el plan y el funcionario ucraniano, según el Canciller, le “agradeció los esfuerzos de México en el Consejo de Seguridad”.

Cuando periodistas le preguntaron esa misma tarde a Ebrard sobre la falta de entusiasmo de Ucrania ante la propuesta, el Canciller comentó lo dicho por el Ministro ucraniano, pero también admitió que Rusia también ha sido crítica del plan: aún así vale la pena proponerlo, consideró.

“Se trata de darle densidad política a esto. Y alguien dirá: ‘oiga pero la mediación no es posible’. Bueno, pero si no hacemos el esfuerzo y no presionamos… No basta con condenar (la guerra). Tenemos que fortalecer el papel de la ONU en una posible mediación”, expuso.