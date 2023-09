“Es vital abrir puertas de Morena”: Sheinbuam; exdirigentes del PRI se unen a campaña

“Tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, queremos que los ministros se elijan por el pueblo, queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución y para eso necesitamos una mayoría calificada. Nosotros somos Morena, nosotros tenemos nuestros principios, tenemos nuestras causas y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido porque está contribuyendo a la democracia’’, mencionó.

Por lo anterior, solicitó a quienes ya son parte de la Cuarta Transformación desde sus orígenes, paciencia y confianza, pues hizo hincapié que en dicho movimiento nunca se traicionarán los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. “Nosotros nunca vamos a traicionar nuestras causas, ni nuestros principios’’, concluyó.