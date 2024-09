“El que tiró la botella puede estar tranquilo”, dice el Presidente, pero pide respeto

El Presidente habló acerca de la agresión que sufrió en Veracruz cuando trabajadores del Poder Judicial se manifestaban.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la persona que le lanzó la botella de agua el día de ayer en su gira por Veracruz puede estar tranquila porque no habrá alguna acción en su contra, pero pidió respeto a todos.

“Ayer me tiraron una botella de agua, pero es que yo empecé jugando beisbol, hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, molestos. Por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, el conservadurismo viene precisamente de mantener, pero eso ya no se puede, se les va a ir pasando el enojo”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

El mandatario pidió respeto y tolerancia y entendió la molestia de los manifestantes: “Les molesta mucho el que no haya corrupción y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo, al que tiró la botella ayer sede estar tranquilo, no pasa nada. Y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país que actuemos con respeto, con tolerancia”.

Luego recordó diversos episodios de violencia contra funcionarios de la Cuarta Transformación a raíz de la aprobación de la Reforma Judicial.

“Imagínense la felicidad que causa de que estamos terminando y se redujo la pobreza, la desigualdad y pude probar lo que decía el Presidente Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede y lo hemos logrado entre todos”.

El arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la antigua casa de Benito Juárez García en el puerto de Veracruz la tarde del domingo provocó una serie de enfrentamientos entre simpatizantes de Morena y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes recibieron al mandatario entre gritos de “¡dictador, dictador!” y hasta le lanzaron una botella de agua.

En un video que circuló en redes se observa que, al momento en que el mandatario federal ingresaba a la Casa Juárez del puerto de Veracruz, alcanzó a esquivar una botella de agua que fue lanzada desde la acera donde protestaban los trabajadores del Poder Judicial.

Manifestantes LANZAN botella de agua a AMLO durante su gira por #Veracruz. Al grito de "¡Dictador, dictador", así se manifestaron trabajadores del Poder Judicial en contra del presidente @lopezobrador_, quien era acompañado por el gobernador @CuitlahuacGJ. Pese a la agresión y… pic.twitter.com/j5AmSp165q — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 22, 2024

La prensa local informó que previo a la llegada del Presidente, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se enfrentaron con presuntos simpatizantes de Morena, lo que provocó que volaran botellas de agua y una de ellas alcanzó a llegar donde estaba el Presidente, quien en ese momento estaba saludando al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que salió a recibirlo cuando bajó de su camioneta.

Apenas dio un par de pasos, se frenó para evitar que le cayera la botella de agua, que salió desde un punto donde protestaban los trabajadores judiciales.

El Presidente volteó hacia donde estaban manifestantes y simpatizantes y levantó sus brazos.

Este episodio se suma a las recientes manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, quienes han expresado su rechazo a la Reforma constitucional. La protesta, que inicialmente tenía el objetivo de ser pacífica, escaló en tensión con el paso de los minutos.

El suceso ha generado reacciones divididas en la opinión pública. Mientras algunos condenan las acciones violentas de los manifestantes, otros subrayan la importancia de atender el descontento existente en torno a la Reforma Judicial.

Desde el martes 17 de septiembre, trabajadores reanudaron el plantón en todas las sedes del Poder Judicial en la República Mexicana, en respuesta a la reciente publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, explicó que el plantón se llevaría a cabo en todas las sedes del Poder Judicial del país, y que se mantendrían las guardias y otras actividades esenciales.

Esto no lo verás en las redes de los medios oficialistas. Se le cayó el evento a AMLO en su última visita a Veracruz. ¡EL PJF SIGUE DE PIE, LA LUCHA SIGUE! pic.twitter.com/tbmSZGLLMY — Feer Arzate (@UnaTalFeerFarah) September 22, 2024

La agresión contra el Presidente generó diversas reacciones. El Senador Gerardo Fernández Noroña mostró su desaprobación ante el incidente contra el Presidente López Obrador en Veracruz, luego de que el grupo de presuntos “azuzadores” tacharon de ignorante y dictador al mandatario del Ejecutivo, ante la reforma por la cual los juzgadores serán elector por voto popular.

En un breve mensaje, difundido en su cuenta oficial de X, Noroña explicó que las acciones de los manifestantes durante el arribo del Presidente de México a la entidad fueron de situación grave que impulsa a la violencia física entre la ciudadanía, a quienes calificó de “hipócritas” por arremeter contra las autoridades.

“¡Muy grave que la derecha siga impulsando la violencia física! Le gritan dictador y se pueden ir tan tranquilos a su casa. ¡Hipócritas!”, escribió.

¡Muy grave que la derecha siga impulsando la violencia física! Le gritan dictador y se pueden ir tan tranquilos a su casa. ¡Hipócritas! https://t.co/7KOBC8YYRK — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 22, 2024

Anteriormente, Fernandez Noroña presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la agresión física e intento de robo que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según informó en sus redes sociales el propio legislador.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta señaló que una persona intentó robar su celular, además de agredirlo física y verbalmente; sin embargo, aseguró que lo que le ocurrió no fue “una agresión cualquiera” pues, al detallar sobre

“No es una agresión personal, es una agresión a lo que represento: la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del Poder Legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate de la Reforma al Poder Judicial”, expresó.

▶️ Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, en relación a la agresión en su contra ocurrida en el AICM. pic.twitter.com/VuBETpulXU — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2024

El legislador Morenista atribuyó a que su presunto agresor es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano en temas como el pago de impuestos.

“Estaba enfurecido, no sólo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente por lo menos en tres ocasiones y ese hecho no se debe tolerar”, añadió.

Afirmó que lo sucedido en la sala American Express de la Terminal 2 del AICM no debe quedar impune, por lo que reveló que se realizaron las denuncias correspondientes.

Más tarde, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con sede en Veracruz, emitieron un comunicado deslindándose de cualquier tentativa de agresión física contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la antigua casa de Benito Juárez.

Los trabajadores del PJF condenaron enérgicamente el incidente y precisaron que, aunque acudieron a manifestarse pacíficamente, fueron personas identificadas como cercanas al Morena quienes lanzaron objetos como rocas y botellas tanto a las autoridades asistentes como a los manifestantes.