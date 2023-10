El 74% de los usuarios verificados de X generan noticias falsas sobre Israel y Hamás

Madrid, 23 Oct. (Portaltic/EP).- Los usuarios verificados de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, generan el 74 por ciento de las noticias falsas o fake news relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás que circulan por la red social propiedad de Elon Musk.

Toda cuenta que disponga de la marca de verificación azul determina que dispone de una suscripción activa al servicio X Blue y que cumple con los requisitos de eligibilidad que establece la compañía.

Tal y como señala X, antes Twitter, en su página web, entre los criterios de eligibilidad para la insignia azul se encuentran el de tener la cuenta con nombre y foto de perfil visibles y públicos.

También se debe haber registrado actividad durante los 30 días anteriores al momento de la suscripción y no debe contar con contenido que tenga signos de ser engañoso o “de participar en la manipulación de la plataforma y spam”, según el Centro de ayuda de la firma.

Esto contrasta con los recientes hallazgos de NewsGuard, que ha determinado tras un análisis reciente que los usuarios verificados de la plataforma propagan el 74 por ciento del total de las noticias falsas sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Desde la firma han advertido, en primer lugar, que los suscriptores de X Premium tienen la opción de ocultar la marca de verificación, por lo que es posible que su análisis “no cuente el total mínimo”, ya que algunos usuarios prémium podrían haber decidido no mostrar la insignia.

La empresa de ciberseguridad ha comentado que, durante este mes de octubre, llevó a cabo un análisis de las 250 publicaciones con mayor participación en la plataforma durante la primera semana de la guerra en Gaza, esto es, del 7 al 14 de octubre de este año. Concretamente, la organización empleó el sistema Misinformation Fingerprints, que extrae y cataloga las principales narrativas falsas difundidas de forma online.

Estas fueron elegidas en base al número de “me gusta”, los “retuits”, las respuestas o la opción de “Elementos guardados”, que se adjuntan en una lista privada para cada usuario pulsando el icono de “Compartir”.

NewsGuard estudió más concretamente una decena de afirmaciones falsas o sin fundamento compartidas por estos usuarios verificados. Entre ellas, se encuentran fake news como “Ucrania vendió armas a Hamás”, “Un video muestra a niños israelíes o palestinos enjaulados”, “Un memorando de la Casa Blanca muestra que Estados Unidos aprobó ocho mil millones de dólares en ayudas para Israel” o “Un video muestra a los combatientes de Hamás celebrando el secuestro de un niño israelí”.

El estudio de NewsGuard determinó que, en conjunto, las publicaciones distribuidoras de estas fake news recibieron un millón 349 mil 979 interacciones y que se visualizaron más de 100 millones de veces en todo el mundo en tan solo una semana.

Asimismo, este análisis ha identificado siete cuentas que difundieron al menos dos de las noticias falsas relacionadas con la guerra más compartidas. Entre ellas se encuentra la cuenta anónima @Sprinter99800, cuyas publicaciones se visualizaron casi tres millones de veces.

NOTAS DE LA COMUNIDAD

En este estudio, la compañía de ciberseguridad también ha puesto el foco en aquellas publicaciones que cuentan con Notas de la Comunidad, una característica que permite a los usuarios contextualizar las publicaciones con fuentes fiables.

A NewsGuard report finds that X Premium, formerly Twitter Blue, subscribers are fueling the spread of misinformation about the Israel-Hamas War

Read our latest Misinformation Monitor:https://t.co/rjDkHeXt4i

— NewsGuard (@NewsGuardRating) October 20, 2023