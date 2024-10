PERFIL ¬ Fernando Valenzuela, la leyenda mexicana que revolucionó las Grandes Ligas

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Considerado como uno de los mejores deportistas en la historia de México, Fernando Valenzuela, alias “El Toro”, dejó un legado que durará en la memoria de los aficionados al Rey de los Deportes. Este 22 de octubre, falleció el beisbolista mexicano, quien logró ser una leyenda en las ligas mayores de Estados Unidos y quien dio origen a la denominada “Fernandomanía”.

Valenzuela nació el 11 de noviembre de 1960 en Navojoa, Sonora, en donde inició su carrera como beisbolista, al formar parte de los Mayos de Navojoa. Además, antes de lanzarse a las ligas mayores de Estados Unidos, “El Toro” también pasó por equipos nacionales como las Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo, Tuzos de Guanajuato, Leones de Yucatán, Venados de Mazatlán y Charros de Jalisco.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ

En 1980, Valenzuela dio el salto al equipo que lo llevaría a convertirse en una leyenda: Los Ángeles Dodgers, en donde permaneció 10 años como lanzador, de 1980 a 1990, tiempo que fue suficiente para llevarse dos Series Mundiales, en 1981 y en 1988. En esa época también logró perfeccionar el denominado tirabuzón, lo que también dio origen a la llamada “Fernandomanía”.

Y es que tras su fichaje en los Dodgers y ser enviado a las ligas menores, al equipo Doble A de San Antonio, en donde Valenzuela avanzó rápidamente, fue convocado al club matriz, en donde consolidó su carrera, lo que le valió que en la temporada de 1981 le otorgaran el premio al Novato del Año y premio Cy Young. Además, fue elegido para el Juego de Estrellas de MLB durante seis veces consecutivas.

“Yo no estaba puesto para lanzar ese día (en su debut) y a lanzar para el tercer juego, en muchas ocasiones la oportunidad te la dan pero no se aprovecha al máximo, entonces, dije ‘aquí está la oportunidad hay que aprovecharla, porque aquí es el, por decir, el comienzo de una carrera’. Considero que es uno de los momentos más importantes de mi carrera, porque si las cosas hubieran salido mal no sabemos si hubieran seguido habiendo más oportunidades, por eso para mí ese juego fue muy importante”, expresó en la entrevista con Sánchez.

Tras su salida de Los Dodgers, Valenzuela formó parte de equipos como Los Ángeles de California, los Padres de San Diego, Los Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore y los Filis de Filadelfia. 2-12 fue el récord que puso fin a su carrera en las Grandes Ligas, sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia del deporte, no sólo de México sino de Estados Unidos.

Fue Mike Brito, que en ese entonces se dedicaba a buscar talentos para los Dodgers, quien descubrió a Valenzuela en 1978, durante un partido de novatos de la liga de béisbol mexicana, en la que se enfrentaban Guanajuato contra Silao, juego en el que “El Toro” ponchó a 12 bateadores de Guanajuato, lo que llamó la atención de Brito.

El récord total de la carrera de Valenzuela fue de 173-153, y un promedio de 3.54 carreras limpias, desempeño con el que consiguió llenar el Dodger Stadium, así como aumentar la venta de artículos y el índice de audiencia televisiva. La atención de los medios de comunicación sobre Valenzuela fue tanta que el Presidente estadounidense Ronald Reagan ofreció un almuerzo en la Casa Blanca en honor a su homólogo José López Portillo, al que “El Toro” fue invitado.

Asimismo, al retirarse, Valenzuela recibió un homenaje por parte de los Dodgers, que rompieron su política tradicional, ya que en general suelen homenajear sólo al número que han portado sus jugadores, lo que evidenció el impacto que “El Toro”, quien portó por años el número 34, en toda la comunidad aficionada al béisbol.

Fernando Valenzuela captivated the baseball world in 1981. His unforgettable year included winning the NL Rookie of the Year, Cy Young Award & a World Series title.

We honor the memory of the Dodgers icon, who passed away Tuesday at age 63, with a look back at “Fernandomania.” pic.twitter.com/oAGgmddlFB

— MLB Network (@MLBNetwork) October 23, 2024