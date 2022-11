VIDEOS: Empleados de fábrica de iPhones en China protestan por salarios; los golpean

Beijing, 23 de noviembre (AP) — La policía golpeó a trabajadores que protestaban por una disputa salarial en la mayor fábrica de iPhones, cuyo nuevo modelo se ha retrasado por los controles impuestos por China para intentar contener un aumento en los casos de COVID-19.

El estatus de China como potencia exportadora se basa en fábricas como la de Foxconn, que ensamblan electrónicos, juguetes y otros bienes para el mundo entero.

El Gobierno chino está tratando de contener la última ola de brotes sin cerrar las fábricas y el resto de su economía como hizo a principios de 2020. Su táctica incluye mantener a los trabajadores viviendo en sus fábricas sin contacto con el exterior.

Foxconn ofreció mayores salarios para atraer a más trabajadores a la fábrica de Zhengzhou para ensamblar el iPhone 14, que se vende en Estados Unidos a un precio base de 799 dólares.

Li dijo que renunció a un trabajo en hostelería cuando vio un anuncio que prometía 25 mil yuanes (tres mil 500 dólares) por dos meses de trabajo. Eso supondría un aumento significativo sobre el salario medio para este tipo de trabajo en la zona.

Cuando los empleados llegaron, la empresa les dijo que tenían que trabajar dos meses más con un salario inferior para recibir los 25 mil yuanes, según Li.

“Foxconn lanzó ofertas de contratación muy tentadoras, y los trabajadores de todas partes del país vinieron, sólo para descubrir que se les estaba tomando el pelo”, dijo.

Videos publicados en Internet mostraban a miles de personas con mascarillas enfrentándose a policías ataviados con trajes de protección blancos y escudos antidisturbios. La policía pateó y golpeó a un manifestante con macanas después de que éste agarrara un poste de metal que habían utilizado para golpearlo anteriormente. Las personas que grabaron las imágenes dijeron que fueron filmadas en el lugar.

Los confinamientos se han traducido en protestas en algunas ciudades. Videos en redes sociales muestran a los residentes derribando las barricadas instaladas para imponer los cierres de los barrios.

El partido gobernante prometió este mes que intentaría reducir las inconformidades reduciendo las cuarentenas y haciendo otros cambios. Sin embargo, el partido sigue apegándose a la estrategia de “cero COVID” a fin de aislar cada caso, mientras que los gobiernos de otros países disminuyen los controles e intentan vivir con el virus.

La protesta en Zhengzhou se prolongó hasta el miércoles por la mañana, cuando miles de trabajadores se reunieron afuera de los dormitorios y se enfrentaron a los trabajadores de seguridad de la fábrica, según Li.

Apple Inc. no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Otros videos mostraban a los manifestantes rociando extintores hacia la policía.

Un hombre que se identificó como secretario del Partido Comunista a cargo de los servicios comunitarios apareció en un video publicado en la red social Sina Weibo instando a los manifestantes a retirarse. Les aseguró que sus demandas serían atendidas.

Foxconn, cuya sede está en la ciudad de Nueva Taipéi, Taiwán, dijo que “siempre se han cumplido” sus obligaciones contractuales sobre los pagos.

La compañía rechazó lo que describió como los comentarios en línea de que empleados infectados con el virus vivían en dormitorios en la fábrica de Zhengzhou. Dijo que las instalaciones fueron desinfectadas y aprobaron las inspecciones gubernamentales antes de que se alojara a los empleados.

