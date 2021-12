TikTok desbanca a Google como la plataforma más popular de 2021, según Cloudflare

Ciudad de México, 23 de diciembre (RT).- TikTok superó a Google y se ha convertido en la plataforma más popular del mundo, según la clasificación de los sitios web más visitados, facilitada por la empresa Cloudflare, que evalúa el tráfico en Internet cada año.

Las estadísticas muestran que el año pasado la red social obtuvo el séptimo lugar en este ranking, pero durante 2021 TikTok se acercaba rápidamente al primer puesto. El 17 de febrero, la plataforma alcanzó la primera posición por un solo día, también lideraba en algunas jornadas de la primavera, pero después del 10 de agosto, ha mantenido el primer lugar casi todos los días, incluso el 25 y 26 de noviembre (el Día de Acción de Gracias y el viernes negro).

Ten Most Popular Online Domains In 2021

1) TikTok

2) Google

3) Facebook

4) Microsoft

5) Apple

6) Amazon

7) Netflix

8) YouTube

9) Twitter

10) WhatsApp

Read more here:

"In 2021, the Internet went for TikTok, space and beyond"https://t.co/vBzjrq9MUH

via @Cloudflare

— Daniel Meyer (@MeyersMusings) December 23, 2021