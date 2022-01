COVID-19, principal causa de muerte en México durante primer semestre de 2021: Inegi

De las defunciones reportadas, 58.1 por ciento correspondieron a hombres, mientras que 41.8 por ciento a mujeres y en 340 casos el sexo no fue especificado.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La COVID-19 fue la principal causa de muerte en México durante el periodo enero-junio de 2021, con 145 mil 159 defunciones registradas, le siguen las enfermedades del corazón con 113 mil 899 y de la diabetes mellitus con 74 mil 418 casos.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) titulado “Estadística de defunciones registradas de enero a junio de 2021”, de manera preliminar se contabilizaron 579 mil 596 decesos en total, es decir, 110 mil 312 más que los registrados en el mismo periodo de 2020.

El reporte muestra que enero fue el mes que presentó el mayor número de fallecimientos registrados con 28.1 por ciento, seguido de febrero y marzo con 19.9 por ciento y 16.1 por ciento, respectivamente.

Entre enero y junio de 2021 se contabilizaron de forma preliminar 579,596 #defunciones registradas en México. Las principales causas de muerte fueron: #COVID_19, con 145,159; enfermedades del corazón, 113,899 y la diabetes mellitus, 74,418. https://t.co/8Qkx9NVBCp #INEGI pic.twitter.com/cNwdweR1ak — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 24, 2022

De las defunciones reportadas, 58.1 por ciento (337 mil 100) correspondieron a hombres, mientras que 41.8 por ciento (242 mil 156) a mujeres y en 340 casos el sexo no fue especificado.

EXCESO DE MORTALIDAD

Para estimar el exceso de mortalidad derivado de la pandemia, el organismo explicó que es necesario considerar las defunciones ocurridas de enero de 2020 a junio de 2021, las cuales suman un millón 649 mil 0312, lo anterior con la finalidad de observar el comportamiento completo de ésta, como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con la información registrada durante el periodo 2015-2019, se esperaban de enero de 2020 a junio de 2021 un total de un millón 116 mil 482 defunciones en México, sin embargo, ocurrieron un millón 649 mil 031, con lo que se refleja un exceso de mortalidad equivalente a 532 mil 549 (47.7 por ciento).

CAUSAS DE MUERTE

En la información preliminar del primer semestre de 2021, la COVID-19 ocupó el primer lugar dentro de las diez principales causas de muerte a nivel general y por sexo con 145 mil 159 (25.0 por ciento).

Publicamos las estadísticas de las #defunciones registradas en México entre enero y junio de 2021. De forma preliminar, se contabilizaron 579,596 defunciones registradas. De estas, 145,159 fueron por #COVID19, 113,899 por enfermedades del corazón y 74,418 por diabetes mellitus. pic.twitter.com/AQPMsG16hz — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) January 24, 2022

En tato, las enfermedades del corazón ocuparon el segundo lugar con 113 mil 899 (19.7 por ciento) y las defunciones por diabetes mellitus se posicionaron en el tercer lugar, tanto en el total entre hombres y mujeres, con 74 mil 418 (12.8 por ciento).

La cantidad de fallecimientos por tumores malignos mantiene su tendencia histórica, presentando una ligera disminución respecto al periodo de referencia en el del año inmediato anterior.

Del total de las muertes causadas por influenza y neumonía, que en conjunto ascendieron a 20 mil 956 casos, las defunciones por neumonía representan 99.8 por ciento con 20 mil 916 sucesos.

Los decesos causados por enfermedades del hígado presentaron una tasa igual respecto al año anterior con un aumento de 50 casos y por enfermedades cerebrovasculares no se aprecia un incremento significativo, por lo que mantienen la tendencia que históricamente han presentado (18 mil 843).

En cuanto a los homicidios ocurridos en 2021, se aprecia un ligero descenso (16 mil 972) respecto a 2019 y 2020 (en 2020 fueron 18 mil 057), mientras que los accidentes presentan un ligero repunte en el periodo de enero a junio de 2021 (16 mil 912), acercándose a los registrados en 2019 y las defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (nueve mil 152) presentaron un descenso en los últimos dos años.