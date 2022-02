No estamos a favor de ninguna guerra; México está preparado: AMLO sobre Rusia-Ucrania

Ciudad de México, 24 de febrero (EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves que México está en contra de la guerra, y a favor del diálogo y de la solución pacífica ante la crisis por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno mexicano, miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “seguirá promoviendo que haya diálogo”.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó.

Las declaraciones del Presidente de México, en su rueda de prensa diaria, se producen después de que durante la madrugada tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos, por orden del Presidente ruso, Vladímir Putin.

Unas horas más tarde las fuerzas rusas cruzaban el punto fronterizo de Vilcha, en la región de Kiev, en una ofensiva que ya ha dejado decenas de ucranianos muertos, entre civiles y militares.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, comentó López Obrador.