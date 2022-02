México rechaza el uso de la fuerza contra Ucrania: Ebrard. Pide espacio de diálogo

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo/AP).- El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que México rechaza el uso de la fuerza militar contra Ucrania, después de que se reportaran los primeros bombardeos cerca de Kiev, su capital.

El Canciller mexicano emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en donde hizo un llamado a otras vías para llegar a una resolución pacífica al conflicto actual entre Ucrania, Rusia y los países de la OTAN.

Asimismo, mencionó que existe comunicación con la Embajada mexicana en Ucrania, reportando que sus diplomáticos se encuentran bien y continúan reportando “para la protección de las familias mexicanas”.

El Secretario Ebrard coincidió con el mensaje emitido, igualmente por la misma red social, por António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual hizo un llamado directo a que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, detenga la serie de ataques contra Ucrania.

Durante este miércoles, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves una operación militar en Ucrania, asegurando que su objetivo es proteger a civiles. Momentos después, comenzaron a difundirse videos desde el país de europeo donde se muestran los primeros bombardeos.

En un discurso televisado, Putin dijo que la medida es en respuesta a las amenazas procedentes de Ucrania. Añadió que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania y que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae sobre el “régimen” ucraniano.

Strikes by #Russia on high value targets of #Ukraine’s military in the capital city of #Kyiv. We believe these to be airstrikes, either cruise missiles or even possibly Iskander-M tactical ballistic missiles. pic.twitter.com/LqqiBUmSaU

— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) February 24, 2022