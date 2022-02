Ucrania perdió control de central nuclear de Chernóbil, confirma asesor presidencial

Por Yuras Karmanau, Jim Heintz, Vladímir Isachenkov y Dasha Litvinova

Kiev, Ucrania, 24 de febrero (AP) — Rusia lanzó el jueves una amplia invasión a Ucrania, golpeando ciudades y bases militares con bombardeos aéreos o artillería, y enviando tropas y tanques desde múltiples direcciones, en un avance que podría reescribir el panorama geopolítico. El Gobierno ucraniano pidió ayuda mientras los civiles se amontonaban en trenes y automóviles para huir.

El Presidente ruso, Vladímir Putin, restó importancia a las condenas internacionales y las nuevas sanciones, mientras desataba la guerra terrestre más grande en Europa en décadas. De manera escalofriante, Putin se refirió al arsenal nuclear de su país, al amenazar con “consecuencias que nunca han visto” a cualquier otro país que intentara interferir.

Los funcionarios ucranianos dijeron que sus fuerzas estaban luchando contra los rusos en varios frentes, y que habían perdido el control de la clausurada central nuclear de Chernóbil, escenario del peor desastre nuclear del mundo.

“Rusia se ha embarcado en el camino del mal, pero Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad”, tuiteó el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Más tarde, pidió a Rusia que cese las hostilidades.

Zelenskyy, quien momentos antes cortó las relaciones diplomáticas con Moscú y declaró la Ley Marcial, describió el avance de las fuerzas rusas en varios frentes, entre ellos uno que estaba creando una “situación difícil” en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, a poco más de 20 kilómetros de la frontera oriental con Rusia, mientras las tropas rusas avanzaban lentamente desde el norte hacia la ciudad de Chernihiv. Dijo que una unidad aerotransportada rusa en un aeropuerto a las afueras de Kiev, la capital, estaba siendo destruida.

