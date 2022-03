Policía de Los Ángeles recomienda que ciudadanos no lleven joyas para evitar robos

Por Stefanie Dazio y Christopher Weber

LOS ÁNGELES, 24 de marzo (AP).— La policía de Los Ángeles está advirtiendo a la población que llevar joyas costosas en público puede convertirla en objetivo de los ladrones, en momentos en que la ciudad ha registrado un alza en los robos.

La recomendación del departamento de policía emitida el martes se produjo luego de que unos ladrones rompieron el escaparate de una joyería de Beverly Hills a plena luz del día y huyeron con mercancía valuada en millones de dólares.

Los transeúntes grabaron el robo del martes, el más reciente de una larga serie de descarados hurtos y robos a personas que llevan relojes o joyas caras en la región de Los Ángeles.

En la ciudad de Los Ángeles, los robos han aumentado 18 por ciento en lo que va del año en comparación con 2021. Los asaltos con arma de fuego han subido 44 por ciento en el mismo periodo en toda la ciudad.

Wes Bunker, de 30 años de edad y oriundo de Dallas, estaba esperando a sus amigos el miércoles en el distrito comercial Melrose de Hollywood en medio de tiendas de lujo y de antigüedades. Llevaba dos días en la ciudad, pero no había escuchado nada sobre la recomendación del LAPD.

“Hasta ahora parece seguro”, comentó a The Associated Press. Llevaba una cadena de oro en el cuello.

Bunker dijo que debido a que es de una ciudad grande, no toma ninguna precaución adicional para caminar por Los Ángeles durante el día. Pero señaló que lo pensará para la noche.

