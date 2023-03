CLAVES | ¿Por qué Washington ve riesgo en esa red? Su origen chino le genera escozor

Por Joe McDonald y Zen Soo

BEIJING (AP) — Los legisladores de Estados Unidos interrogaron al director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, sobre la seguridad de los datos y el contenido dañino, en un momento en que algunos presionan para prohibir la popular aplicación de videos cortos en todo el país.

Oriundo de Singapur, Chew les dijo a los legisladores que TikTok prioriza la seguridad del usuario y, en su intento por evitar una prohibición, minimizó los vínculos de la aplicación con China.

Legisladores republicanos como demócratas cuestionaron enérgicamente a Chew sobre temas que incluyen las prácticas de moderación de contenido de TikTok, sus planes de seguridad de datos y los casos de espionaje a periodistas que ocurrieron en el pasado.

Este es un vistazo a algunas de las preocupaciones sobre TikTok y su uso.

¿POR QUÉ WASHINGTON AFIRMA QUE TIKTOK ES UNA AMENAZA?

TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses, es una subsidiaria que pertenece en su totalidad a la empresa de tecnología china ByteDance Ltd., la cual nombra a sus ejecutivos.

ByteDance tiene su sede en Beijing, pero está registrada en las Islas Caimán, como es común en las empresas chinas de propiedad privada. Sus oficinas se encuentran en el distrito de Haidian, en el noroeste de Beijing, hogar de universidades importantes y un centro para nuevas empresas tecnológicas.

Fundada por el empresario chino Zhang Yiming en 2012, se dice que ByteDance está valuada en alrededor de 220 mil millones de dólares, casi la mitad de su valoración de 400 mil millones de 2021. Las empresas tecnológicas chinas que cotizan en la bolsa y las privadas como ByteDance han perdido valor desde que el gobernante Partido Comunista reforzó el control sobre la industria con enérgicas medidas antimonopolio y de seguridad de datos.

Los gobiernos occidentales temen que las autoridades chinas puedan obligar a ByteDance a entregar datos de TikTok sobre usuarios estadounidenses, exponiendo información confidencial. China niega haber pedido a sus compañías que entreguen datos del extranjero y TikTok insiste en que nunca lo ha hecho y que no lo haría.

ByteDance afirma que el 60 por ciento de sus acciones son propiedad de inversionistas no chinos, como las firmas de inversión estadounidenses Carlyle Group y Kohlberg Kravis Roberts y SoftBank Group de Japón. Los empleados poseen el 20 por ciento y sus fundadores el 20 por ciento restante.

Algunos detalles de la relación entre TikTok y ByteDance siguen sin quedar claros para quienes no están familiarizados.

