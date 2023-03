Guerrero: 38 pueblos de Tierra Caliente forman autodefensa contra Familia Michoacana

Desde hace dos semanas se dan enfrentamientos en la sierra, informan en asamblea. Por lo menos mil pobladores están apostados en los cerros y han matado a 29 sicarios, afirman. Piden al Presidente López Obrador que envíe tropas del Ejército y la GN.

Por Lenin Ocampo Torres y Emiliano Tizapa Lucena

Piedra Concha y Chilpancingo, Guerrero, 24 de marzo (El Sur).– Pobladores de la sierra de San Miguel Totolapan, en Guerrero, se armaron para defender su territorio ante el avance de la Familia Michoacana (FM) que pretende controlar sus comunidades.

Desde hace dos semanas los habitantes de esa zona colindante con Arcelia se encuentran enfrentándose a la FM que pretende tomar sus pueblos “con ayuda de las autoridades estatales”.

Durante una asamblea ayer en la comunidad de Piedra Concha, municipio de San Miguel Totolapan, donde se reunieron al menos 40 comisarios de los ejidos de Coronillas, Linda Vista y la Ciénega de Puerto Alegre, pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para que les ayude a mantener la paz que desde hace nueve años tenían.

En los últimos 15 días han tenido al menos cuatro enfrentamientos con un saldo de 29 sicarios de la FM muertos, un muerto y cuatro heridos por parte de Pueblos Unidos… pic.twitter.com/nFWpqcIdjR — ReporTorres (@ReporTorres) March 24, 2023

“Nosotros no queremos que llegue la Policía Estatal, en toda la parte de la sierra sabemos que están ayudando al avance de la Familia Michoacana, estamos peor que antes, porque antes al menos respetaban los códigos, pero ahora la estatal fue la que rompió todos los códigos y convenios que había, entonces no sabemos si la Gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) conoce lo que está pasando en su estado”, reclamó uno de los comisarios que por seguridad pidió el anonimato.

“Queremos aclarar que nosotros no somos Tlacos como en algunos medios han informado, nosotros somos pueblo que siempre hemos defendido nuestro territorio y que nunca hemos dejado ser sometidos por los grupos armados, en este lugar peleamos hace seis años contra la FM y los sacamos y ahora por eso nos volvimos armar para defendernos, porque ya sabemos qué nos va pasar si ese grupo toma los pueblos”, manifestó el comisario.

En Piedra Concha se concentraron los comisarios y al menos 200 pobladores para dar una conferencia a los medios de comunicación y denunciar que desde hace más de dos semanas se encuentran enfrentándose a la Familia Michoacana que pretende entrar a sus comunidades.

Los pobladores señalaron que no tenían luz e internet, y que después de la nota publicada en El Sur el día de ayer llegaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) escoltados por militares para reinstalar el servicio.

Es la segunda ocasión que la Familia Michoacana pretende controlar esta zona de la Sierra… entre hace 10 y 15 años, el sometimiento de los pueblos dejó pobreza, desplazamiento forzado y pueblos fantasma. pic.twitter.com/o35BOsjYB0 — ReporTorres (@ReporTorres) March 24, 2023

“Nosotros no pedimos nada, estábamos bien hasta que la FM comenzó hacer sus desmadres, lo único que le pedimos al Presidente (Andrés Manuel López Obrador), es que nos mande seguridad federal, porque la estatal esta coludida con la delincuencia y de verdad nosotros al igual que El Parotal (Petatlán) no los vamos a dejar llegar, porque sabemos que vienen con la delincuencia, por eso a los estatales ni los queremos ver aquí”, dijo otro de los comisarios de esa zona.

Otra de las autoridades asistentes expresó que “en esas comunidades los pueblos están tranquilos, que los niños están en las escuelas y cuando los niños están estudiando quiere decir que los pueblos están pacíficos porque si no vienen los maestros, entonces no sabemos pues qué quiere la Familia Michoacana o no sé qué tanto permiso les da el gobierno de andar extorsionado en todos lados”.

La versión de los pobladores armados es que en dos semanas han matado al menos a 29 sicarios de la Familia Michoacana, que pretende avanzar de la comunidad de Las Tunas y El Querengue pero al “menos mil pobladores de la zona se encuentran apostados en los cerros” defendiendo.

“Todos tenemos temor de lo que está sucediendo, han salido familias por temor a que les hagan algo, han hecho la vida imposible en nuestras comunidades, hemos planteado que somos pueblos unidos en defensa de nuestros derechos y contra la invasión de grupos delictivos”, sostuvo una autoridad de esas poblaciones que se reunieron en la cancha de esta localidad.

29 muertos ha dejado la ofensiva de la #familiamichoacana en el corredor de Filo de Coronillas en San Miguel Totolapan #Guerrero, donde 40 comunidades exigen a @lopezobrador_ que no permita más desplazados por esra #Guerra pic.twitter.com/dZyKud8Vav — Jesús SaavedraLezama (@lezam_saavedra) March 24, 2023

“Vamos a defender a nuestras familias, a nuestras cosechas, a nuestro ganado, y vamos a responder, al presidente Obrador le decimos que nosotros votamos por él y lo defendemos, no tenemos nada contra él, pero que también que responda por nosotros, ya le mandamos hartos oficios a la gobernadora y nada más no nos hace caso, entonces no nos queda más que defendernos”, finalizó el comisario de Lindavista.

Las comunidades que se levantaron en armas son Santa María de Las Flores, El Rial, Los Cajones, Los Bancos, San Rafael, Las Mesas, Pericotepec, El Querengue, Las Tunas, Encinos, Huerta Vieja, El Aguaje, San Nicolás del Oro, Jimotla, Dos Caminos, San Miguelito, Laguna Seca, San Bartolo, San Jerónimo, Ayolotla, Hacienda Vieja, La Palmada, Nancintla, Petlacala, Linda Vista, Ventanas, El Escombro, Plan Verde, Lumbreras, Pandoloma, Toro Muerto, La Gallina, Chichalaco, Laureles, Lomillos, Casas Quemadas, Las Hebillas, San Pedro, Encono Amarillo y Las Conchitas.

GRUPO ARMADO AMENAZA PARA DEJAR LAS TIERRAS, DENUNCIAN

Pobladores de la comunidad Los Puertos, del ejido San Antonio de las Tejas, en la sierra de Coyuca de Catalán, denunciaron que tienen suspendidos los servicios de salud y educación por la inseguridad, y exigieron se instale una base permanente del Ejército en esa localidad.

También, señalaron que desde que fue atacada a balazos su localidad el pasado 7 de marzo, personas armadas les pidieron que desalojaran su comunidad en tres días, y que actualmente son vigilados “con drones”.

Ayer, mediante un comunicado, firmado por el Consejo de Vigilancia de San Antonio de las Texas, el comisario municipal, Jovanni Cortés Gutiérrez, y el comisariado ejidal, Erasto Salto Arreola, informan que el pasado 7 de marzo de este año, hubo un atentado a su localidad por personas armadas desconocidas, quienes les pidieron que desalojaran el pueblo en tres días.

“Desde ese momento hemos recibido amenazas constantes y vigilancia con drones, contamos con pruebas de dichas agresiones, por lo que consideramos que es una injusticia lo que pretenden hacer con nosotros, despojándonos de nuestro patrimonio”, señalaron.

Manifestaron que tienen “evidencias documentadas de solicitudes a instituciones encargadas de proporcionar seguridad con poca o nula respuesta positiva”.

Resaltaron que son campesinos dedicados a la agricultura y ganadería, que son beneficiarios de programas como Sembrando Vida y que se dedican al cultivo de aguacate Hass, así como a la producción de manzana y durazno, principalmente, además, aseguraron que no tienen “nexos con ningún grupo delictivo”.

Precisaron que actualmente tienen el apoyo “incondicional” de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero que no es suficiente para su seguridad, porque se requiere una base militar de “forma permanente”.

Reprocharon que en ese contexto de inseguridad, en la localidad Los Puertos, “están suspendidos los servicios de salud y educación por la inseguridad que se presenta, corriendo el riesgo de perder estos servicios, porque dichas secretarias pretenden mover estos servicios a otras localidades, y nos quedaríamos sin estos beneficios, que consideramos es un derecho de los ciudadanos”.

El documento, con la exigencia de que se instale una base del Ejército para dar seguridad, fue dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; a las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos; a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); a la comisión Política del Congreso del Estado, al Gobierno del estado; al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y al Senado de la República.

El ataque al poblado Los Puertos se suscitó el 7 de marzo, mismo día que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, visitó la comunidad vecina de El Durazno, ubicada a una hora y media en cuatrimoto, los pobladores señalaron que el responsable de ese ataque fue Orbelín Hernández murió en un enfrentamiento contra efectivos del Ejército, el pasado 17 de marzo, en al poblado El Pescado, del ejido Guajes de Ayala, también municipio de Coyuca de Catalán.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, Orbelín Hernández es identificado como jefe de plaza de la Familia Michoacana en esa zona de la sierra de Guerrero, y jefe de sicarios de los líderes de la organización liderada, por Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Pez y El Fresa.

No obstante, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y la propia gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, en declaraciones por separado, negaron que lo ocurrido en Los Puertos, del ejido de San Antonio de las Texas, fuera un atentado, y Méndez Gómez aseguró que sólo fueron disparos desde el cerro por un grupo de personas armadas, mas no directamente al pueblo.

Sin embargo, tras la masacre de 22 personas, entre ellas el alcalde perredista, Conrado Mendoza Almeda, en San Miguel Totolapan el 5 de octubre de 2022, y posteriormente el asesinato de siete hombres en El Durazno, en la zona de la sierra entre Coyuca de Catalán, Petatlán, Tecpan y Ajuchitlán del Progreso se han registrado varios enfrentamientos armados entre grupos delictivos, principalmente entre la Familia Michoacana contra Los Arreola, que ha dejado comunidades desplazadas, como Los Bayados, desde el 19 de febrero.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.