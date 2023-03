El Poder Judicial y la Fiscalía de Perú están con Boluarte: exministra de Castillo

La exministra peruana Anahí Durand Guevara afirmó que el Poder Judicial en su país ha actuado de manera nunca vista pues reinterpretó la Constitución para encarcelar al Presidente Pedro Castillo, quien se encontraba en funciones y cuestionó el actuar de los poderes encargados de impartir justicia.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El Poder Judicial y la Fiscalía “están completamente coludidos” con Dina Boluarte, Presidenta de Perú, quien es investigada por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento, afirmó Anahí Durand Guevara, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Durand Guevara afirmó que la ahora Presidenta de Perú no cumplió con su promesa de renunciar a su cargo si Pedro Castillo era destituido, cosa que no sucedió.

“El Poder Judicial y la Fiscalía están completamente coludidos con el Poder Ejecutivo, específicamente con Dina Boluarte, Vicepresidenta hasta este mismo día en que juramentó que además se había comprometido públicamente en renunciar si Castillo era destituido, entonces la gente le reclama eso, ‘tú traicionaste la palabra que dijiste en las distintas plazas’”.

El nombramiento de Dina Boluarte como Presidenta desató una serie de protestas en las zonas rurales del sur de los Andes en las que los manifestantes exigían la renuncia de la nueva mandataria y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se calmaron a mediados de febrero. Durante la última semana los manifestantes reiniciaron las protestas.

“Yo creo que esto es muy peligroso porque sí da cuenta de un proyecto autoritario que quiere quedarse en el poder, dijeron que iban a adelantar las elecciones al 2024 y no lo han hecho, el Congreso no se quiere ir, Dina no se quiere ir y y la insatisfacción de la gente continúa, quizá la protesta ha disminuido en el nivel, pero en la desconfianza y el rechazo no”.

La socióloga y política peruana afirmó que el Poder Judicial en su país ha actuado de manera nunca antes vista pues reinterpretó la Constitución para encarcelar a un Presidente en funciones y cuestionó el actuar de los poderes encargados de impartir justicia.

“Del caso peruano vimos una activación del Poder Judicial de la Fiscalía nunca vista, de hecho reinterpretaron la Constitución que dice que no se puede investigar un Presidente en funciones para decir que sí se le podía investigar, pero no se le podía acusar, entonces claro, abrían carpetas de investigación cada semana conforme la prensa destapaba casos escandalosos supuestamente y luego el Congreso tenía que acusar, entonces esto era ya una concertación para impedir un gobierno presidencial. Entonces sí, ese creo uno de los peligros de la democracia porque quién controla a los poderes judiciales.

“El Presidente Castillo está preso con una prisión preventiva que es una figura perversa que la Fiscalía está usando a diestra y siniestra, contraviniendo un mandato de la CIDH que dice que efectivamente, una autoridad de elección popular no puede estar presa sin sentencia firme, entonces es una prisión preventiva de 36 meses por el delito de rebelión, cosa que tampoco configura porque para que haya delito de rebelión, según la Constitución peruana debe haber un levantamiento de armas, no hubo un alzamiento de armas, y bueno es una prisión arbitraria”.

Ante el poder y el protagonismo que ha adquirido el Poder Judicial en varios Países de América Latina, incluidos México, Anahí Durand Guevara reconoció que estas esferas se han convertido en actores políticos y en el caso de Perú “juegan en pared” con los grandes medios.

“Yo creo que en América Latina en general estos poderes judiciales han ido cobrando cada vez más protagonismo político, se supone que son poderes a parte y que la democracia se basa en la separación de poderes pero lo que vemos en la vida real y sobre todo cuando hay gobiernos progresistas, populares de por medio, es una judicialización de la política, que los organismos judiciales empiezan a ser actores políticos. En el caso peruano, además, jugando en pared siempre con los grandes medios de comunicación”.

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables afirmó que en el Poder Judicial “han cobrado un peligroso protagonismo” en varios países de Latinoamérica y recordó que no existe poder que pueda ponerles freno, pues son autónomos.

“En el caso peruano y creo también en Brasil, y otros muy golpeados por la corrupción, hay una sensibilidad hacia el tema de la corrupción en la justa de parte de la ciudadanía qué es utilizada por estos poderes para exacerbar, digamos la disputa política y lo estamos viendo ahora también en el caso peruano, la Fiscalía sigue atacando a los exministros del Presidente Castillo, entonces sí creo que han cobrado un peligroso protagonismo, todos estos organismos judiciales y ¿cómo se le puede poner algún freno? O sea, quién los controla, ellos se autorregulan, se autocontrolan y no lo hacen obviamente. Entonces sí creo que ese es uno de los de las principales desafíos para las democracias contemporáneas”.

En el caso mexicano, Anahí Durand Guevara indicó que existen ciertos paralelismos con Perú, como el poder que tienen los medios de comunicación, el rol político que desempeñan y su injerencia en la opinión pública.

“Efectivamente, salvando esas diferencias y especificidades más históricas e institucionales, creo que sí hay un paralelismo interesante, por ejemplo, en el poder que tienen los medios de comunicación, como juegan también ahí un rol político y como intervienen para orientar a la opinión pública, y no lo hacen aisladamente, responden también a los intereses de sus sueños, son finalmente medios que son empresas que responden a los intereses de los grupos de poder”.

La socióloga peruana recordó que la actuación de los medios de comunicación fue clave para desprestigiar el Gobierno de Pedro Castillo, una situación similar a lo que ocurre en México, en donde algunos sectores de la prensa sirven para grupos conservadores y de derecha que están en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Esto creo que en el caso peruano fue fundamental y también lo veo aquí cómo construyen matrices de opinión orientadas para desprestigiar a determinados gobiernos o candidatos, cómo también se van coludiendo, como decía con los poderes judiciales con las mismos sectores opositores, eso me parece que es importante señalar, lo mismo con la judicialización, el protagonismo que tiene también, los poderes, la Fiscalía en el caso del Ministerio Público y el Poder Judicial y los mismos grupos de poder económico que finalmente tienen representación parlamentaria, creo que en el caso peruano sobre todo jugaron un papel fundamental para destituir al Presidente y no les importa como dice muchas veces pasar por encima de la democracia y la legalidad, si la legalidad no les acomoda, pues ahí la van cambiando”.

Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Castillo fue destituido por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones poco después de que disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política del país en más de dos décadas.

La maniobra fue calificada de “golpe de Estado” por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo. A su vez, las Fuerzas Armadas y policiales le retiraron su apoyo.

Boluarte es la primera mujer en alcanzar la Presidencia en más de 200 años de nación independiente y era la Vicepresidenta de Castillo desde que éste asumió el poder en julio de 2021. También había ejercido el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

No obstante, el Congreso no ha decidido al momento adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron archivados por no alcanzar los votos necesarios.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado