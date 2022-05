Tiroteo en escuela de Texas deja 14 niños y 1 maestro muerto, confirma Gobernador

-Información en desarrollo

Washington, 24 may (EFE/AP).- El Gobernador de Texas notificó que 14 niños y un profesor fallecieron por disparos en un tiroteo en una escuela de la localidad de Uvalde, a unas 83 millas (133 kilómetros) de San Antonio.

El Departamento de Policía de Uvalde indicó en Facebook que ha detenido al presunto autor de los disparos sin ofrecer más detalles.

We have received two patients from the shooting at Robb Elementary in Uvalde, one child and one adult. They are currently being evaluated so we don’t have a condition to release at this time.

— University Health (@UnivHealthSA) May 24, 2022